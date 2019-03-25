В торговлю вещдоками замначальником полиции Зориным не верят жители Бердска

Узнавая об аресте начальника следственного отдела бердской полиции Алексея Зорина, многие жители Бердска недоумевают. Мнением бердчане делятся с «Курьер. Среда. Бердск»:

-Как такое возможно? Он ведь столько лет работал в органах, получал почетные награды, а теперь он преступник? Не знаешь чего ожидать от наших правоохранителей… Бывший начальник полиции уже сидит на скамье подсудимых. Интересно, кто следующий? — написал в «Курьер. Среда. Бердск» аноним.

Старший помощник прокурора Новосибирской области Павел Макаренко сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 марта, что уголовное дело Алексея Зорина не поступало в прокуратуру. Впрочем, как и ходатайство о продлении срока ареста.

-Арест произошел совсем недавно — 2 марта. В ближайшее время дело в прокуратуру не поступит, ведь его нужно расследовать, — прокомментировал Павел Макаренко.

Напомним, 2 марта в отделе МВД по Бердску до позднего вечера проходили обыски. Силовики изымали важную для следствия информацию в кабинете начальника следственного отдела бердской полиции. По версии следствия, Зорин с использованием служебного положения совершил хищения с причинением крупного ущерба.

Противоправную деятельность высокопоставленного полицейского чина (а начальник следственного отдела является заместителем начальника городского отдела МВД) выявили сотрудники ФСБ. Расследование ведет управление Следственного комитета по новосибирской области.

Силовики взяли штурмом кабинет полицейского

По информации источников в правоохранительных органах во время задержания он оказал сопротивление, попытался разбить свой мобильник и выбросить его в окно (кабинет находится на 4-м этаже). Но оперативники пресекли попытку избавиться от телефона.

4 марта Центральный суд Новосибирска арестовал Алексея Зорина на 2 месяца. Высокопоставленный бердский полицейский останется в СИЗО до 2 мая.

Второй фигурант дела, по информации «Курьер. Среда. Бердск», находится под подпиской о невыезде. Это исполняющий обязанности начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков Иван Мощенко. Кроме того, в деле фигурируют старший следователь Клавдия Кобзева и подчиненный Мощенко Богдан Кравчук.

Прокурор Бердска Роман Сивак сообщил, что представлять гособвинение будут прокурорские работники Центрального района Новосибирска. Бердские сотрудники надзорного органа в процессе не участвуют.

Это делается для того, чтобы представители местных правоохранительных органов никоим образом не смогли повлиять на суд, на ход расследования. Чтобы не возникло конфликта интересов или вмешательства в следствие. Поэтому представителей бердских силовых ведомств максимально «отодвинули», во всяком случае, на данном этапе.

Версия следствия

Правоохранители выяснили, что вечером 16 января 2019 года у дома № 5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — А. Абраменко.

По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца. Рыночной цена новенького Outlander варьировалась в пределах 1 000 000 рублей.

Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.

Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой.

Стоит отметить, что Алексей Зорин вину не признал.

Смысл работы следователя — добиваться истины

В 2012 году Зорин занял второе место в областном конкурсе «Лучший по профессии». «В чем смысл работы следователя? Добиваться истины. Чтобы преступник получил по заслугам, а потерпевший был защищен. Досконально разобраться, кто прав, кто виноват – вот наша задача. И когда видишь результат, конечно, испытываешь настоящее удовлетворение от своего труда», — комментировал тогда Зорин, завоевавший «бронзу», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Мы сюда пришли не только затем, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы людям помогать. Мы изначально знали, какие нас ждут трудности, и сознательно шли на них. Это наш жизненный выбор, предназначение…, — рассказывал Алексей Зорин в интервью ВН в 2017 году.

-Каждый ли может работать следователем? — задавал Зорину вопрос «Свидетель».

-Нет, не каждый. Само собой, следователь должен иметь юридическое образование. Но не только. Следователь должен обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением, быть психологом. Обладать, скажем так, хладнокровием: ведь и трупы осматривать ему приходится, а это выдержит не каждый. Как и слёзы родственников погибших.

-Самообразованием приходится заниматься каждодневно: несколько дней упустил – вряд ли наверстаешь. Но самое главное качество, которым должен обладать следователь – это терпение. А те следователи, у которых этого терпения недостаточно, рано или поздно уходят с нашей работы, — ответил Алексей Евгеньевич.

Год назад по подозрению в махинациях с муниципальной землей был задержан тогдашний начальник отдела МВД по Бердску Сергей Проценко, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На скамье подсудимых и его дочь Екатерина Песляк. Последнее заседание по этому уголовному делу прошло 27 февраля. Суд выслушал позицию потерпевшей стороны — представителя мэрии на результаты четвертой экспертизы земельного участка в Новом поселке Бердска, ставшего роковым для Проценко. Чиновникам и гособинителю не понравилась экспертная оценка, оценившая землю в 790 тыс. рублей — в три раза дешевле вменяемого Проценко и Песляк ущерба.

С июля 2018 года после увольнения Сергея Проценко бердский отдел МВД возглавляет Владимир Соколов, переведенный в Бердск из Чановского района.