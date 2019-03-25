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Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

25 апреля в мире празднуют день дочери. Сделайте для нее уникальный подарок!

25.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Когда появляется на свет дочка – всё в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, теплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств, девочки легко могут растопить суровое сердце папы…

Ко Дню дочери — его празднуют 25 апреля — мы предлагаем фотомарафон «Моя доченька». Ждем фотографии на bkurer@mail.ru с пометкой «Моя доченька». Не забудьте сообщить свои имена и фамилии.

Так же снимки будут публиковаться в нашей группе в соцсети ВКонтакте.

Уверены, у нас с вами получится отличный фотоальбом! В конце апреля проект опубликуем в газете и вы сможете сделать уникальный подарок своей любимой дочери и нескольким дочкам.

Фото принимаем до 22 апреля.

Присылая фото в редакцию, вы даете согласие на публикацию своих персональных данных и фото в медийных проектах редакции.

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Ева Павловна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Арина Павловна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Байдина Анастасия
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Зеленская Полина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Арина. Прислала Буцкая Наталья
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Орехова Кристина Николаевна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои доченьки Софья и Алина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
8 марта
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Даша Демиденко
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Виктория Демиденко
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Даша и Вика Демиденко
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Доченька Ирина)
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Доченька Настёна)
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Любимые доченьки Яна и Маруся
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои доченьки Ольга и Анна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Игонина Эмилия Германовна доча мама Игонина Алёна Сергеевна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька! Виолетта Олеговна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Першина Алина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Нобилева Виктория
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Журавлева Марьяна 15 лет
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Алина Гарнецева
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька София
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
«Моя доченька» Ева Хохлова
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя старшая доченька Александра
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя младшая, Евушка
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Павлович Милана
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Павлович Ульяна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Бессонова Дарья
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька София)
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Целикина Ксения
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Демьяненко Милана и папа Серёжа
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Екатерина Хохлова
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Это моя доченька — Сухова Даша
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Доченька: Сашенька
Жена: Танюша Попович
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Меня зовут Демчукова Елена, дочь София
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Семьянова Евгения
мама Лутовинова Александра
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Орехова Катерина. Мама Виктория
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька.Чекмарева Вероника.г Щёлково
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Слабоженко Аня 26.08.08
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Кира Деркач
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Ющенко Валерия
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Маша и дочка Мила
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мистюк Алла Николаевна
Доча Мистюк Алиса )
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
на фото Аля Шуляковская (12лет)
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Шпенглер Ксения Андреевна 6 лет
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
На фото моя доченька Кристина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька-Алёна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Джомардова Мария
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Софья и Настасья
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Доченька моя! Цветоченька!Варвара Юрьевна!
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Бугримова Анисия
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Бугримова Ариша
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Климентьева Ксения Игоревна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Савинкова Арина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Дубовицкая Алёна 10 лет
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Маргаритка В
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Ганиман Милана
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя любимая доченька Шарипова Елизавета
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Моор Эмилия
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои доченьки Моор Эмилия и Эвелина
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Мои доченьки Милена (10лет) и Алина (1г.8мес)
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый вечер. Решили принять участие в Вашем фотомарафоне.
Высылаю совместную фотографию.
Мама Плескачёва Татьяна и доченька Плескачёва Ариша
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Пастухова Рианна Антоновна
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Моя доченька Акулова Мария
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Добрый день! Хочу поучаствовать в фотомарафоне » Моя доченька». Моя любимая доченька- Дашенька Томиленко, 15 лет

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