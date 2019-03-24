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Массовое отравление: 90 детей отравились питьевой водой в Дагестане

Источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.

24.03.2019 Фото: pixabay.com Нет комментариев
 
Массовое отравление: 90 детей отравились питьевой водой в Дагестане

Число отравившихся водой в Дагестане превысило 100 человек

Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим от кишечной инфекции в городе Хасавюрте, сообщила «Интерфаксу» представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.
«На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской ЦГБ находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных врачи оценивают преимущественно как легкой степени тяжести», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что 86 человек (72 ребенка и 14 взрослых) были госпитализированы после массового отравления водой в городе Хасавюрте.

В свою очередь, информированный источник агентства сообщил, источником загрязнения воды могли стать незаконные скотомогильники, размытые рекой Акташ, из которой поступает питьевая вода населению города Хасавюрта.


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