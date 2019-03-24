Молния ударила в самолет Казань-Сочи при заходе на посадку

23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер. По данным РЕН ТВ, воздушное судно совершило посадку в 06:31.

В связи с инцидентом был отменен рейс Сочи — Москва.