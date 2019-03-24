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У норвежского лайнера Viking Sky с 1373 пассажирами на борту посреди моря откзали двигатели

Всего пострадали 17 человек, трое из них получили серьезные травмы. По информации посольства России в Норвегии, среди членов экипажа Viking Sky — трое россиян. (ВИДЕО)

24.03.2019 Фото: © REUTERS / Odd Roar Lange/NTB Scanpix Нет комментариев
 
У норвежского лайнера Viking Sky с 1373 пассажирами на борту посреди моря откзали двигатели

Из 1300 пассажиров потерявшего ход лайнера Viking Sky за несколько часов эвакуировали 115 человек, девять из которых госпитализировали

Лайнер Viking Sky буксируют к берегу, сообщает телекомпания NRK, сообщает РИА Новости.
«Круизный лайнер, потерявший ход у побережья губернии Мёре-ог-Ромсдал, буксируют в порт города Молде. Буксировка может занять около четырех часов, ожидается, что паром доставят к берегу около 14:00 по местному времени (16:00 мск)», — уточняется в заявлении СМИ.
Кроме того, спасатели уже эвакуировали 463 из 1373 человек.
По информации телеканала, в районе буксировки установилась хорошая погода, высота волны достигает четырех-пяти метров. Эвакуация пассажиров пока приостановлена, паром буксируют с помощью двух других судов.
В субботу у норвежского корабля Viking Sky возникли проблемы с двигателем. Лайнер находился у западного побережья Норвегии.
Спасатели приступили к эвакуации находящихся на борту во второй половине дня в субботу. Сильный шторм в районе ЧП не позволил пересаживать людей на другие суда, пассажиров эвакуировали единственным возможным способом — поднимали по одному человеку на вертолет.
Всего пострадали 17 человек, трое из них получили серьезные травмы. По информации посольства России в Норвегии, среди членов экипажа Viking Sky — трое россиян.


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