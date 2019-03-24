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«Яблоко»призывает власть не устанавливать памятник Сталину в Новосибирске

Яблочники настаивают на принятии федерального закона «О всеобщей десталинизации». Время правления Сталина является эпохой преступлений против человечности, считают в партии.

24.03.2019 Фото: КПРФ 36 коммент.
 
Яблокопризывает власть не устанавливать памятник Сталину в Новосибирске

Эскиз памятника Сталину в Новосибирске

Заявление, принятое Советом НРО РОДП «Яблоко» на заседании 22 марта.

Председателю Законодательного Собрания

Новосибирской области

Шимкиву А.И.

Председателю Совета депутатов

г..Новосибирска

Асанцеву Д.В.

Мы против сталинизма!

Заявление Новосибирского регионального отделения

Российской объединенной демократической партии «Яблоко»

Новосибирские сторонники Сталина добились установки памятника своему кумиру во дворе здания, которое занимает местный обком КПРФ. Уважая частную собственность, новосибирское отделение «Яблока», констатирует, что данный акт не противоречит действующему законодательству. Однако это не делает его морально оправданным.

Данное событие стоит в одном печальном ряду со множеством случаев возвеличивания памяти палача народов, чьим именем увековечена страшная эпоха. Будучи поданы в качестве «инициативы снизу», все они поддерживаются властными структурами и государственными СМИ. Всё происходящее нельзя назвать иначе как последовательной реставрацией сталинизма.

К сожалению и стыду для нас как горожан, портреты Сталина систематически появляются на улицах центра области, в которой проживают десятки тысяч потомков пострадавших от сталинских репрессий. НРО РОДП «Яблоко» не единожды обращалось к городской власти с требованием прекратить навязывать Новосибирску постыдные для цивилизованного мира «скрепы» сталинизма.

В связи с этим, мы считаем своим долгом напомнить согражданам некоторые общеизвестные факты.

Преступления сталинизма давно известны и задокументированы. Их жертвы были официально реабилитированы – в частности, той самой партией, наследницей которой себя провозглашает КПРФ. Сталин собственной рукой подписывал и даже корректировал разнарядки по количеству приговоренных к расстрелу, тюрьме и ссылке. Тем, кто пытается оправдать судьбу миллионов этих людей якобы впечатляющими результатами по индустриализации страны, любой экономист подтвердит, что рабовладельческие технологии являются одними из самых неэффективных.

Великая Отечественная война, с годовщиной победы в которой сталинисты хотят связать открытие памятника, была выиграна ценой чудовищных жертв, и победа в ней – заслуга не лично Сталина и даже не фактических военачальников, а в первую очередь – простых солдат и полевых командиров. Это заслуга всех народов, живших тогда в СССР.

Государству и обществу необходимо безоговорочно признать, что время правления Сталина является эпохой преступлений против человечности, кровавым пятном в истории нашей страны. Сомнительные мифы о том, что государство якобы важнее людей, на средства которых оно содержится, служат оправданием и для преследования политзаключенных в современной России, и для всё более агрессивной внешней политики государства, стремящегося к войне со всем миром, за которой пытаются спрятать падение экономики, обнищание населения, вымирание провинции. Сталинизм – это курс на саморазрушение.

Партия «Яблоко» выступает за последовательную десталинизацию современной России. ­­­Мы настаиваем на принятии закона «О всеобщей десталинизации», мы требуем процесса, аналогичного денацификации послевоенной Германии. Без закрепления данных идей на законодательном уровне невозможно начать путь к исцелению общества. Не осознав подлинное значение своего прошлого, мы не сможем изменить к лучшему настоящее и уверенно строить будущее России.

Председатель НРО РОДП «Яблоко»

Каверзина С.В.

Члены Регионального Совета

НРО РОДП «Яблоко»

 


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(36) Комментариев

  1. Аноним

    Политику рыночных реформ считаю преступлением.
    А посему предлагаю де яблоковизацию россии.
    Пока все преступники грабившие страну в девяностые не понесут заслуженую кару ..Яблочников
    обязать законадательно стоять перед памятником сталину и кричать до пол шестого спосибо товарищу сталину за наше счастливое детство… 8)

    Thumb up 29 Thumb down 13

    • Аноним

      Очень, очень хороший закон может получиться!

      Можете прямо сейчас изложить его на бумаге, потом свернуть эту бумагу в тугую трубочку…. а как дальше употребить этот закон по назначению подсказать уже не смогу — модератор не пропустит.

      Но, я думаю, вы сами догадаетесь, не маленький уже…

      Thumb up 10 Thumb down 20

      • Аноним

        Вы надо пологать лицэ духовное?
        Покаяниев алкаете?
        Дак вам в прорубь.На крещение там вам отец Василий грешки отпусти. 8)

        Thumb up 1 Thumb down 10

        • Аноним

          Отнюдь. Лицам духовным могу выдать ту же самую рекомендацию по поводу уже их законов… Яблочникам по поводу их заявления, кстати, рекомендация будет аналогична.

          Не восхвалять и не осуждать надо. И не каяться, равно как и не гордиться давно прошедшим.

          Думать надо как жить сейчас так, чтобы завтра было лучше и делать в соответствии с этим. А установка (равно как и снос) памятников кому бы то ни было это не имеет ни малейшего отношения *PARDON*

          Thumb up 11 Thumb down 4

      • Аноним

        Куда вклады в 97 году дели лишенци угнетенные сталиным?..У?.. 8)

        Thumb up 21 Thumb down 6

      • Аноним

        Вот и иди байкоть теперь.Комса.. :-!

        Thumb up 2 Thumb down 6

    • Аноним

      «Политику рыночных реформ считаю преступлением»…..
      1989 г. Иллюстрация того времени:
      «Была эпоха — ей-ей,
      Период был — будь здоров, —
      Союз фальшивых вождей
      И настоящих воров.
      А нынче Энгельс и Маркс
      С восторгом сомтрят на нас.
      И явно им по душе,
      Что будет мясо в борще»(с)
      Также: Горбачёв М.С. в то время не принял радикальные реформы Г.Явлинского. Также, как и менее радикальные Н. Рыжкова.

      Thumb up 8 Thumb down 3

      • Аноним

        Ручки чешутся делить .
        Только жутко боязно.
        Сталин в харю может пнуть.
        Если заморочиться.
        Вот вождишки из сынов бывших комисаров.
        воют воют будь здоров мало им товаров.

        Thumb up 3 Thumb down 8

  2. Аноним

    Николая -Кровавого сделали святым, хотя трупов после него осталось больше, чем после Сталина.
    И к нему у либерастов-яблочников никаких претензий нет.
    :-D

    Thumb up 20 Thumb down 13

    • Аноним

      в том и вопрос.Тех кто был за единую и неделимую и расстреливали.Те были убежденные белые.
      Он один аж до томска агентуру провел и председателем стал.
      пока харбинский архив в чека не попал.
      А эти здесь причем? Не белые да и не красные
      даже не зеленые..такс ни о чемс.
      Спекули..форца..да мажеры.

      Thumb up 9 Thumb down 5

    • Аноним

      Вранье! Врете и не краснеете. Сталин уничтожил больше чем все Романовы вместе взятые

      Thumb up 6 Thumb down 5

  3. Аноним

    Яблочники они что — бандеровцы уже, или еще пока на пути к Великому Антисталинисту?
    Может быть их потихоньку на Украину начать ссылать?
    :-D

    Thumb up 17 Thumb down 12

  4. Аноним

    Номеглатурные детишки
    рукарынкие вождишки.

    Thumb up 12 Thumb down 2

  5. Поросёнок Пётр

    Пока полоумные дети в песочнице машут кулачками и кидаются друг в дружку какашками по поводу давно уже мёртвых персонажей из прошлого века, более умные дяди, здесь и сейчас, тихо, без суеты, растаскивают страну по оффшорам ;) Ну, деритесь, деритесь, скоро уже не за что будет драться. *UNKNOWN*

    Thumb up 19 Thumb down 8

    • Прости нас пормезан

      так живые офшорщики и посапатке могут настучать. 8)
      а вообще есть две партии в россии одна это те кто в курсе.
      вторая кто в доле..Когда начинают коричать сталин… =-O
      это ста ло быть опять что то собрались стыбрить.. 8)

      Thumb up 10 Thumb down 5

  6. Аноним

    Сталин, ленин, Александр второй. Так скоро доживём первобытным вождям племени памятник поставят. :-D

    Thumb up 5 Thumb down 13

    • Аноним

      У меня предложение поставить памятник великому вождю и борцу за традиционные ценности…Атилле.
      И яблошникам будет заделье.
      Будут требовать в припадках деатиллизации новосибирска.
      вскрывать приступления гуннов.клеймить..ну и так далее.
      А я расскажу как атилла создал современную европу
      Венгрию к примеру где в честь него потомки хана мадьяра учатся стрелять из лука без седла.Варят гуляш.Вообще много чего делают….

      Thumb up 5 Thumb down 5

  7. Аноним

    Как эти воры боятся Сталина!

    Thumb up 20 Thumb down 11

    • Аноним

      не Сталина боятся, а правды. С правдой-то пилить им не перепилить сосёнки в тайге.

      Thumb up 16 Thumb down 6

    • Аноним

      А чего вы от них хотите..Жреци светлого полусладкого.
      Сперва они комуниздили.Потом приватизировали.
      Сейчас носятся по стране в поисках чего бы отдесоветизировать себе на безбедную старость.

      Thumb up 14 Thumb down 1

  8. Slon

    Давайте определимся, XX съезд был, культ личности был развенчан Коммунистической Партией СССР, т.е. еще в 1956 было все решено по товарищу Сталину… 8)

    Thumb up 7 Thumb down 9

    • Аноним

      Суд над КПСС тоже прошел.Наследие СССР то же по приватизировано.То есть построить попытки построить коммунизм с треском и стрельбой провалились.
      Вопрос прост как мычание На каких принципах организовывать национальное хозяйство россии.
      На данный момент даже технологическое обоснование
      скажем утилизации мусора сводится к помойкам
      и свалкам.Хотя есть целая академия способная (как я думаю )провести техпроэкт..Темнемение все технические способности ушли как стало понятно к вопросу кому под бок наволочь горы мусора с мегаполиса.

      Thumb up 9 Thumb down 0

      • Аноним

        всё и всегда у чиновничества сводится к двум моментам — как бы исхитриться и просидеть на «хлебном» месте подольше и как бы поменьше при этом «шевелиться»! Сталин «с дубиной» висел над чиновником, заставляя его «шевелиться» и страна процветала. Не стало «дубины» и всё постепенно захирело. Хиреет до сих пор… 8)

        Thumb up 6 Thumb down 8

        • Аноним

          Подождите была договоренность что
          роль дубины будут выполнять господа депутаты.
          Их за этим вообще то и изберают!
          Именем народа и все такое!
          А они чем занимаются? С плакатиками перед бюстиками гуляют?

          Thumb up 4 Thumb down 0

          • Аноним

            с кем договорённость? Если с исполнительной властью, то этой власти депутаты нахрен не сдались, только мешают воровать… Депутатский корпус куплен, и давно — жалованием, взятками, льготами, особыми условиями и прочим! А полномочий — фиг вам, только говорильня и сплошное «одобрямс» 8)

            Thumb up 1 Thumb down 0

      • Аноним

        «Суд над КПСС тоже прошел»

        Когда прошёл? Где прошёл? Кто сел?

        Thumb up 5 Thumb down 0

        • Аноним

          Спросите у хинштейна.Он там участвовал.
          К стати вы по какому поводу?
          Посадить или поседеть?

          Thumb up 1 Thumb down 1

        • Аноним

          У меня такое ощущение что здесь открыли криогенную камеру..Вы даже о суде ни чего не знаете?..Про 1992 год не слыхали?
          А что Николай Второй отрекся от престола уже известно или вы до сих пор в лесах партизаните?

          Thumb up 3 Thumb down 5

      • Аноним

        Суд над КПСС, да и над Сталиным больше похож на «Свадьбу в Малиновке» .
        Сталина и КПСС судили одни и те же и причем сами же эту историю и творили.

        Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      А судьи КТО ? Хрущев ? Ему и без сьезда и пленума Народ и время уже вынесли свой вердикт. А Сталина помнят все — и враги , и сторонники.

      Thumb up 9 Thumb down 3

  9. Да уж

    Звонок в дверь. Старушка спрашивает: — Кто там? — Бабушка, откройте! Это депутат из «Яблоко». — Червяк, что ли?..

    Thumb up 4 Thumb down 2

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