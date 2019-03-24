«Яблоко»призывает власть не устанавливать памятник Сталину в Новосибирске

Заявление, принятое Советом НРО РОДП «Яблоко» на заседании 22 марта.

Председателю Законодательного Собрания

Новосибирской области

Шимкиву А.И.

Председателю Совета депутатов

г..Новосибирска

Асанцеву Д.В.

Мы против сталинизма!

Заявление Новосибирского регионального отделения

Российской объединенной демократической партии «Яблоко»

Новосибирские сторонники Сталина добились установки памятника своему кумиру во дворе здания, которое занимает местный обком КПРФ. Уважая частную собственность, новосибирское отделение «Яблока», констатирует, что данный акт не противоречит действующему законодательству. Однако это не делает его морально оправданным.

Данное событие стоит в одном печальном ряду со множеством случаев возвеличивания памяти палача народов, чьим именем увековечена страшная эпоха. Будучи поданы в качестве «инициативы снизу», все они поддерживаются властными структурами и государственными СМИ. Всё происходящее нельзя назвать иначе как последовательной реставрацией сталинизма.

К сожалению и стыду для нас как горожан, портреты Сталина систематически появляются на улицах центра области, в которой проживают десятки тысяч потомков пострадавших от сталинских репрессий. НРО РОДП «Яблоко» не единожды обращалось к городской власти с требованием прекратить навязывать Новосибирску постыдные для цивилизованного мира «скрепы» сталинизма.

В связи с этим, мы считаем своим долгом напомнить согражданам некоторые общеизвестные факты.

Преступления сталинизма давно известны и задокументированы. Их жертвы были официально реабилитированы – в частности, той самой партией, наследницей которой себя провозглашает КПРФ. Сталин собственной рукой подписывал и даже корректировал разнарядки по количеству приговоренных к расстрелу, тюрьме и ссылке. Тем, кто пытается оправдать судьбу миллионов этих людей якобы впечатляющими результатами по индустриализации страны, любой экономист подтвердит, что рабовладельческие технологии являются одними из самых неэффективных.

Великая Отечественная война, с годовщиной победы в которой сталинисты хотят связать открытие памятника, была выиграна ценой чудовищных жертв, и победа в ней – заслуга не лично Сталина и даже не фактических военачальников, а в первую очередь – простых солдат и полевых командиров. Это заслуга всех народов, живших тогда в СССР.

Государству и обществу необходимо безоговорочно признать, что время правления Сталина является эпохой преступлений против человечности, кровавым пятном в истории нашей страны. Сомнительные мифы о том, что государство якобы важнее людей, на средства которых оно содержится, служат оправданием и для преследования политзаключенных в современной России, и для всё более агрессивной внешней политики государства, стремящегося к войне со всем миром, за которой пытаются спрятать падение экономики, обнищание населения, вымирание провинции. Сталинизм – это курс на саморазрушение.

Партия «Яблоко» выступает за последовательную десталинизацию современной России. ­­­Мы настаиваем на принятии закона «О всеобщей десталинизации», мы требуем процесса, аналогичного денацификации послевоенной Германии. Без закрепления данных идей на законодательном уровне невозможно начать путь к исцелению общества. Не осознав подлинное значение своего прошлого, мы не сможем изменить к лучшему настоящее и уверенно строить будущее России.

Председатель НРО РОДП «Яблоко»

Каверзина С.В.

Члены Регионального Совета

НРО РОДП «Яблоко»