КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию
продам
продам
продам
продам
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Против экс-главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело

Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

Задавил пешехода водитель Toyota Corolla и убежал домой с места трагедии в Чанах

Subaru Forester после столкновения с Nissan протаранил киоск на Красном проспекте в Новосибирске

Опухоли выявили у 121,4 тысячи детей в 2017 году в России

Поддерживает феминизм молодое поколение России

Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Угостил конфетами скульптуру аиста председатель общественной палаты РФ по ЖКХ у роддома Бердска

В заплатках из-за частной территории останется дорога на ул. Первомайской в Бердске

«За Родину! За Сталина!» вел в атаку бойцов учитель-политрук из Бердска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

Яблочники настаивают на принятии федерального закона «О всеобщей десталинизации».

23.03.2019 Фото: КПРФ 13 коммент.
 
Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия Яблоко из за установки памятника Сталину в Новосибирске

Эскиз памятника Сталину в Новосибирске

Заявление, принятое Советом НРО РОДП «Яблоко» на заседании 22 марта:

Мы против сталинизма
Партия «Яблоко» последовательно выступает за десталинизацию современной России. Без признания этого процесса на законодательном уровне невозможно остановить углубляющийся раскол в гражданском обществе.
Необходимо безоговорочно осознать, что сталинский период является кровавым пятном в истории нашей родины, веком преступлений против человечности, сделавший своими заложниками все народы, входившие в состав СССР. Без этого мы не сможем изменить к лучшему настоящее и уверенно строить будущее России.
Сегодня мы наблюдаем признаки последовательной реставрации сталинизма. Пока это происходит в виде возвеличивания памяти палача народов, чьим именем увековечена страшная эпоха, и подаётся как инициатива снизу, хотя поддерживается властными структурами и государственными СМИ. Под видом воспитания патриотизма имя Сталина уже положительно произносится в детских и юношеских организациях военизированного характера.
Пора открыто сказать, что потворство власти попыткам возродить преклонение народов России перед диктатором, залившим страну кровью – это желание выписать себе будущую индульгенцию за провальную политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Парадигма «холодной войны со всем миром» висит над Россией огромной черной тучей, затмевая собою падение экономики, обнищание населения, умирание провинции. Сталинизм – это курс на саморазрушение.
Портреты Сталина на улицах Новосибирска появляются с определённой периодичностью. Партия «Яблоко» не единожды обращалась к городской власти, к региональным СМИ с требованием умерить «яростную любовь» активистов КПРФ к покойнику, но услышана не была. Хитроумно выданное разрешение на установку памятника душегубу на территории обкома КПРФ – это действие из того же ряда.
Согласно действующему законодательству мы не можем воспрепятствовать этому сооружению на частной территории, поэтому и настаиваем на принятии федерального закона «О всеобщей десталинизации».
Партия «Яблоко» отказывается сотрудничать, вступать в любые соглашения и коалиции с КПРФ, пока коммунисты одной рукой пишут лозунги «Против антинародной власти», а другой «За Сталина!». Мы объявляем антисталинский бойкот КПРФ!

 


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Разогнать Министерство культуры предложил лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров Против экс-главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

(13) Комментариев

  1. Аноним

    Политику рыночных реформ считаю преступлением.
    А посему предлагаю де яблоковизацию россии.
    Пока все преступники грабившие страну в девяностые не понесут заслуженую кару ..Яблочников
    обязать законадательно стоять перед памятником сталину и кричать до пол шестого спосибо товарищу сталину за наше счастливое детство… 8)

    Thumb up 5 Thumb down 4

    • Аноним

      Очень, очень хороший закон может получиться!

      Можете прямо сейчас изложить его на бумаге, потом свернуть эту бумагу в тугую трубочку…. а как дальше употребить этот закон по назначению подсказать уже не смогу — модератор не пропустит.

      Но, я думаю, вы сами догадаетесь, не маленький уже…

      Thumb up 2 Thumb down 4

    • Аноним

      «Политику рыночных реформ считаю преступлением»…..
      1989 г. Иллюстрация того времени:
      «Была эпоха — ей-ей,
      Период был — будь здоров, —
      Союз фальшивых вождей
      И настоящих воров.
      А нынче Энгельс и Маркс
      С восторгом сомтрят на нас.
      И явно им по душе,
      Что будет мясо в борще»(с)
      Также: Горбачёв М.С. в то время не принял радикальные реформы Г.Явлинского. Также, как и менее радикальные Н. Рыжкова.

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Аноним

        Ручки чешутся делить .
        Только жутко боязно.
        Сталин в харю может пнуть.
        Если заморочиться.
        Вот вождишки из сынов бывших комисаров.
        воют воют будь здоров мало им товаров.

        Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Николая -Кровавого сделали святым, хотя трупов после него осталось больше, чем после Сталина.
    И к нему у либерастов-яблочников никаких претензий нет.
    :-D

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Аноним

      в том и вопрос.Тех кто был за единую и неделимую и расстреливали.Те были убежденные белые.
      Он один аж до томска агентуру провел и председателем стал.
      пока харбинский архив в чека не попал.
      А эти здесь причем? Не белые да и не красные
      даже не зеленые..такс ни о чемс.
      Спекули..форца..да мажеры.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Аноним

    Яблочники они что — бандеровцы уже, или еще пока на пути к Великому Антисталинисту?
    Может быть их потихоньку на Украину начать ссылать?
    :-D

    Thumb up 3 Thumb down 4

  4. Аноним

    Номеглатурные детишки
    рукарынкие вождишки.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика