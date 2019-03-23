Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

Заявление, принятое Советом НРО РОДП «Яблоко» на заседании 22 марта:

Мы против сталинизма

Партия «Яблоко» последовательно выступает за десталинизацию современной России. Без признания этого процесса на законодательном уровне невозможно остановить углубляющийся раскол в гражданском обществе.

Необходимо безоговорочно осознать, что сталинский период является кровавым пятном в истории нашей родины, веком преступлений против человечности, сделавший своими заложниками все народы, входившие в состав СССР. Без этого мы не сможем изменить к лучшему настоящее и уверенно строить будущее России.

Сегодня мы наблюдаем признаки последовательной реставрации сталинизма. Пока это происходит в виде возвеличивания памяти палача народов, чьим именем увековечена страшная эпоха, и подаётся как инициатива снизу, хотя поддерживается властными структурами и государственными СМИ. Под видом воспитания патриотизма имя Сталина уже положительно произносится в детских и юношеских организациях военизированного характера.

Пора открыто сказать, что потворство власти попыткам возродить преклонение народов России перед диктатором, залившим страну кровью – это желание выписать себе будущую индульгенцию за провальную политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Парадигма «холодной войны со всем миром» висит над Россией огромной черной тучей, затмевая собою падение экономики, обнищание населения, умирание провинции. Сталинизм – это курс на саморазрушение.

Портреты Сталина на улицах Новосибирска появляются с определённой периодичностью. Партия «Яблоко» не единожды обращалась к городской власти, к региональным СМИ с требованием умерить «яростную любовь» активистов КПРФ к покойнику, но услышана не была. Хитроумно выданное разрешение на установку памятника душегубу на территории обкома КПРФ – это действие из того же ряда.

Согласно действующему законодательству мы не можем воспрепятствовать этому сооружению на частной территории, поэтому и настаиваем на принятии федерального закона «О всеобщей десталинизации».

Партия «Яблоко» отказывается сотрудничать, вступать в любые соглашения и коалиции с КПРФ, пока коммунисты одной рукой пишут лозунги «Против антинародной власти», а другой «За Сталина!». Мы объявляем антисталинский бойкот КПРФ!