Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске

Заявление, принятое Советом НРО РОДП «Яблоко» на заседании 22 марта:
Мы против сталинизма
Партия «Яблоко» последовательно выступает за десталинизацию современной России. Без признания этого процесса на законодательном уровне невозможно остановить углубляющийся раскол в гражданском обществе.
Необходимо безоговорочно осознать, что сталинский период является кровавым пятном в истории нашей родины, веком преступлений против человечности, сделавший своими заложниками все народы, входившие в состав СССР. Без этого мы не сможем изменить к лучшему настоящее и уверенно строить будущее России.
Сегодня мы наблюдаем признаки последовательной реставрации сталинизма. Пока это происходит в виде возвеличивания памяти палача народов, чьим именем увековечена страшная эпоха, и подаётся как инициатива снизу, хотя поддерживается властными структурами и государственными СМИ. Под видом воспитания патриотизма имя Сталина уже положительно произносится в детских и юношеских организациях военизированного характера.
Пора открыто сказать, что потворство власти попыткам возродить преклонение народов России перед диктатором, залившим страну кровью – это желание выписать себе будущую индульгенцию за провальную политику, как внешнюю, так и внутреннюю. Парадигма «холодной войны со всем миром» висит над Россией огромной черной тучей, затмевая собою падение экономики, обнищание населения, умирание провинции. Сталинизм – это курс на саморазрушение.
Портреты Сталина на улицах Новосибирска появляются с определённой периодичностью. Партия «Яблоко» не единожды обращалась к городской власти, к региональным СМИ с требованием умерить «яростную любовь» активистов КПРФ к покойнику, но услышана не была. Хитроумно выданное разрешение на установку памятника душегубу на территории обкома КПРФ – это действие из того же ряда.
Согласно действующему законодательству мы не можем воспрепятствовать этому сооружению на частной территории, поэтому и настаиваем на принятии федерального закона «О всеобщей десталинизации».
Партия «Яблоко» отказывается сотрудничать, вступать в любые соглашения и коалиции с КПРФ, пока коммунисты одной рукой пишут лозунги «Против антинародной власти», а другой «За Сталина!». Мы объявляем антисталинский бойкот КПРФ!
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Политику рыночных реформ считаю преступлением.
А посему предлагаю де яблоковизацию россии.
Пока все преступники грабившие страну в девяностые не понесут заслуженую кару ..Яблочников
обязать законадательно стоять перед памятником сталину и кричать до пол шестого спосибо товарищу сталину за наше счастливое детство…
5 4
Очень, очень хороший закон может получиться!
Можете прямо сейчас изложить его на бумаге, потом свернуть эту бумагу в тугую трубочку…. а как дальше употребить этот закон по назначению подсказать уже не смогу — модератор не пропустит.
Но, я думаю, вы сами догадаетесь, не маленький уже…
2 4
Вы надо пологать лицэ духовное?
Покаяниев алкаете?
Дак вам в прорубь.На крещение там вам отец Василий грешки отпусти.
0 1
Куда вклады в 97 году дели лишенци угнетенные сталиным?..У?..
3 0
Вот и иди байкоть теперь.Комса..
1 0
«Политику рыночных реформ считаю преступлением»…..
1989 г. Иллюстрация того времени:
«Была эпоха — ей-ей,
Период был — будь здоров, —
Союз фальшивых вождей
И настоящих воров.
А нынче Энгельс и Маркс
С восторгом сомтрят на нас.
И явно им по душе,
Что будет мясо в борще»(с)
Также: Горбачёв М.С. в то время не принял радикальные реформы Г.Явлинского. Также, как и менее радикальные Н. Рыжкова.
1 1
Ручки чешутся делить .
Только жутко боязно.
Сталин в харю может пнуть.
Если заморочиться.
Вот вождишки из сынов бывших комисаров.
воют воют будь здоров мало им товаров.
0 1
Николая -Кровавого сделали святым, хотя трупов после него осталось больше, чем после Сталина.
И к нему у либерастов-яблочников никаких претензий нет.
5 3
в том и вопрос.Тех кто был за единую и неделимую и расстреливали.Те были убежденные белые.
Он один аж до томска агентуру провел и председателем стал.
пока харбинский архив в чека не попал.
А эти здесь причем? Не белые да и не красные
даже не зеленые..такс ни о чемс.
Спекули..форца..да мажеры.
0 1
Яблочники они что — бандеровцы уже, или еще пока на пути к Великому Антисталинисту?
Может быть их потихоньку на Украину начать ссылать?
3 4
Остаточно прощевашки.
0 0
И ни ссылать а отправлять в провещеную еуропу..для приобщения к жеваке..и жинсам…
1 2
Номеглатурные детишки
рукарынкие вождишки.
2 0