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Задавил пешехода водитель Toyota Corolla и убежал домой с места трагедии в Чанах

Вторым сбитым насмерть пешеходом стал житель Кургана, на которого на трассе Р-254 наехал 50-летний житель республики Татарстан, управляя большегрузным автомобилем Volvo.

23.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Задавил пешехода водитель Toyota Corolla и убежал домой с места трагедии в Чанах

Два ДТП со смертельным исходом произошли за сутки в Новосибирской области

Вечером 22 марта в Новосибирской области зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом. Около 22.00 в рабочем поселке Чаны у дома № 141 по улице М. Горького 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Corolla» совершил наезд на 58-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого по месту жительства. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по НСО.

Еще одно ДТП произошло в Убинском районе в 22.50. 50-летний житель республики Татарстан, управляя большегрузным автомобилем «Volvo», двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении города Омска. В пути следования, на 1225 км автодороги, он совершил наезд на мужчину, двигавшегося в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пешеход, житель Курганской области, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий.


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