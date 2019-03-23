Задавил пешехода водитель Toyota Corolla и убежал домой с места трагедии в Чанах

Вечером 22 марта в Новосибирской области зарегистрировано два ДТП со смертельным исходом. Около 22.00 в рабочем поселке Чаны у дома № 141 по улице М. Горького 42-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Corolla» совершил наезд на 58-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого по месту жительства. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГУ МВД по НСО.

Еще одно ДТП произошло в Убинском районе в 22.50. 50-летний житель республики Татарстан, управляя большегрузным автомобилем «Volvo», двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении города Омска. В пути следования, на 1225 км автодороги, он совершил наезд на мужчину, двигавшегося в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летний пешеход, житель Курганской области, от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время по данным фактам проводятся доследственные проверки. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий.