Против экс-главы ГИБДД региона Сергея Штельмаха возбудили уголовное дело
Антисталинский бойкот КПРФ объявила партия «Яблоко» из-за установки памятника Сталину в Новосибирске
Задавил пешехода водитель Toyota Corolla и убежал домой с места трагедии в Чанах
Subaru Forester после столкновения с Nissan протаранил киоск на Красном проспекте в Новосибирске
Опухоли выявили у 121,4 тысячи детей в 2017 году в России
Поддерживает феминизм молодое поколение России
Фотомарафон «Город радио» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Угостил конфетами скульптуру аиста председатель общественной палаты РФ по ЖКХ у роддома Бердска
В заплатках из-за частной территории останется дорога на ул. Первомайской в Бердске
«За Родину! За Сталина!» вел в атаку бойцов учитель-политрук из Бердска