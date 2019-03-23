Subaru Forester после столкновения с Nissan протаранил киоск на Красном проспекте в Новосибирске

Ночью 23 марта в 00.30 в Новосибирске по адресу Красный проспект, 11 автомобиль «Субару Форестер» протаранил киоск.

На улице Красный проспект произошло столкновение автомобилей «Субару Форестер» и «Ниссан», после чего «Субару Форестер» совершил наезд на киоск, расположенный по адресу Красный проспект, 11. На месте работал экипаж ГИБДД. В результате ДТП пострадавших нет. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства дорожной аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

В группе АСТ-54 пишут, что Субару снёс ограждение и протаранил газетный киоск. По информации от очевидцев, в аварии пострадал только водитель Субару. У него сломан нос. Другой подписчик подметил тот факт, что по его мнению, два Форестера устроили гонки между собой и ехали по проспекту на скорости свыше 100 км/ч.