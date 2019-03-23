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Фотомины: Наступила весна. Из-под снега распустились собачьи какашки

В городе ходим, как по «минам» в деревне.

23.03.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Наступила весна. Из-под снега распустились собачьи какашки. В городе ходим, как по «минам» в деревне. Не уважаете вы людей, господа собаководы. Потому и отношение к вам зачастую неприязненное…

Фотомины: Наступила весна. Из под снега распустились собачьи какашки


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ты как первый день живешь, где-нибудь в Германии свои фото выкладывай, может там и удивятся.

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  2. Аноним

    Еду фотают, попы фотают, давайте ашо фотками какашек обмениваться.
    Может вы думаете мы все в другом городе живем?

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  3. Cancun2019

    Это точно. Весь город просто утопает в собачем говне. Такое ощущение, что мы находимся в огромном унитазе, который забыли смыть.

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  4. Аноним

    Ну и где собачьи друзья, которые убирают за своими засранцами в пакетики?
    Им бы по обуви это размазать, а потом по их квартире.

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  5. Аноним

    И ведь собаководы боятся, что собака скушает какую то отраву от мифических доххантеров, но не боятся, ребенок споткнется и вляпается в их отходы, или играя в песочнице, вляпается или вообще возьмет в рот.

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  6. Аноним

    Ну как вы не понимаете? Это лучший продукт от лучших друзей лучших людей!

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