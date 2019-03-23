Фотомины: Наступила весна. Из-под снега распустились собачьи какашки

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Ты как первый день живешь, где-нибудь в Германии свои фото выкладывай, может там и удивятся.
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Еду фотают, попы фотают, давайте ашо фотками какашек обмениваться.
Может вы думаете мы все в другом городе живем?
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Это точно. Весь город просто утопает в собачем говне. Такое ощущение, что мы находимся в огромном унитазе, который забыли смыть.
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Ну и где собачьи друзья, которые убирают за своими засранцами в пакетики?
Им бы по обуви это размазать, а потом по их квартире.
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И ведь собаководы боятся, что собака скушает какую то отраву от мифических доххантеров, но не боятся, ребенок споткнется и вляпается в их отходы, или играя в песочнице, вляпается или вообще возьмет в рот.
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Ну как вы не понимаете? Это лучший продукт от лучших друзей лучших людей!
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