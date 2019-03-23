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Поддерживает феминизм молодое поколение России

Согласно данным исследования, феминизм поддерживает 31% опрошенных, обратной позиции придерживается 55% респондентов, 14% — затруднились ответить.

23.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Поддерживает феминизм молодое поколение России

Социологи выяснили отношение россиян к феминизму

Феминизм поддерживает лишь треть россиян (31%), хотя за стремление к полному равенству прав женщин и мужчин выступает большинство (62%) граждан РФ, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, феминизм поддерживает 31% опрошенных, обратной позиции придерживается 55% респондентов, 14% — затруднились ответить. Наиболее активные сторонники этого движения — 44% — возрастная группа от 18 до 24 лет; реже симпатизируют феминизму — 29% — россияне в возрасте 45-59 лет. Не поддерживают движение чаще всего граждане от 35 до 44 лет (59%).
При этом 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, а 59% выступают за одинаковые обязанности полов. Не стремятся к равным правам 33% граждан, к обязанностям — 37%.
По мнению 32% россиян, полное равенство обязанностей возможно во всех сферах, 53% полагают, что такое может быть лишь в отдельных областях. Еще 9% уверены, что равенство обязанностей в целом невозможно.
Возможность полного равенства обязанностей во всех сферах чаще допускают мужчины — 37%, реже женщины — 27%. О равенстве только в отдельных областях чаще говорят женщины — 57%, реже мужчины — 48%.
Равноправие во всех сферах допускают 38% россиян, только в отдельных областях — 42%. Невозможность равенства прав признают 13% респондентов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 марта 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью среди 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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