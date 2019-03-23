Опухоли выявили у 121,4 тысячи детей в 2017 году в России

Заболевания органов дыхания стали самыми распространенными среди детей в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что эти болезни, в том числе грипп, ОРВИ и пневмония, перенесли более 30 миллионов россиян в возрасте до 14 лет.

На втором месте по распространенности оказались внешние причины — травмы и отравления, от которых в 2017 году пострадали около 2,6 миллиона детей.

Третью строчку заняли инфекционные и паразитарные заболевания — 1,7 миллиона случаев.

Далее идут кожные патологии и болезни подкожной клетчатки (1,7 миллиона), а также органов пищеварения (1,6 миллиона).

При этом в ведомстве отметили, что в десятку самых распространенных диагнозов не вошли новообразования, которые были зафиксированы у 121,4 тысячи детей.

Источник: РИА Новости