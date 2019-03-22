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И тут воруют? Обыски по хищением средств гособоронзаказа проводит ФСБ в трех городах

Следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке. (ВИДЕО)

22.03.2019 Фото: Lipetskmedia Нет комментариев
 
 

И тут воруют? Обыски по хищением средств гособоронзаказа проводит ФСБ в трех городах

На оборонном предприятии Липецка идут обыски

ФСБ России проводит обыски в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа, сообщает ЦОС ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по г.Москве в рамках уголовного дела, возбужденного Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г.Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности, реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В ФСБ не сообщили о сумме и обстоятельствах хищения. На распространенной ЦОС ФСБ видеозаписи видно, как оперативные сотрудники ФСБ пришли в Липецкое станкостроительное предприятие.


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