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Превратится Бердск в кладбище через 200 лет?

Мэр Евгений Шестернин уверен, что депутаты должны рассматривать проблему разрастающегося кладбища. Необходимо создавать нормативно- правовые акты, касающиеся заброшенных могил и другое. (ВИДЕО)

22.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
Превратится Бердск в кладбище через 200 лет?

На бердском кладбище есть участок, где захоранивают безвестных покойников

Координационный совет администрации Новосибирской области рассмотрел генплан Бердска. И вынес ряд замечаний и предложений. Они будут отработаны и направлены на согласование, сообщил 22 марта на заседании комиссии по подготовке проекта генплана Бердска начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Одно предложение на координационном совете поступило по кладбищу. Каким образом его расширять. Это будет межмуниципальное кладбище в рамках агломерации, либо будут его рассматривать на бердской территории. Данный вопрос будет проработан с министерством строительства. И второй вопрос был про полигон ТБО. Но его исключают из границ города в соответствии с федеральным законом, отметил Каравайцев.

— Вчера в областной администрации рассматривался резонный вопрос по части кладбища. Мы как-то эту страницу перелистнули сейчас. Рассматривается и рассматривается. Мы уже с Валерием Георгиевичем (спикером горсовета Бадьным, — прим. ред.) на эту тему говорили, говорили с Голубевым, председателем комитета, что, ребята, нам вообще-то нужно вопрос поднимать. Вопрос в большей степени будет касаться депутатов. Инвентаризацию кладбища никто не делал. Рекультивация кладбища вообще не предусмотрена. Эксгумацию никто никогда не рассматривал. Строительство колумбарной стены, если будет кремация, тоже никто не рассматривал. Кладбище разрастается. Я перечислил простые моменты, которые в городском хозяйстве должны быть предусмотрены. Но чтобы они были предусмотрены, им нужно пройти через комитеты, пройти вопрос бюджетирования. Второе — нормативно-правовой документ, если за могилой не ухаживают 10-15 лет. Мы что будем так и дальше сами за бюджетные деньги содержать? Это же тема разговора. Делать кладбище межрайонное — это от лукавого, нужно наводить порядок у себя. А они требуют решение сессии. Нормативные документы. А мы готовы для этого? — обратился к депутатам мэр Бердска Евгений Шестернин.

Автор видео Галина Панчева

Депутат Елена Белова отметила, что данный вопрос они ни разу не обсуждали на комитетах.

Обсуждать нужно уже сейчас, акцентировал мэр.

Лет через 200 Бердск будет одно кладбище, раньше были дачи, а будет кладбище, пошутили в зале.


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(9) Комментариев

  1. Аноним

    О живых надо думать , а не о бизнесе отдельных лиц .
    Кладбище занимает большую территорию и уже везде впритык . Сжигать надо и все .

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  2. Аноним

    Да они уже сами не понимают что каркают .
    Привыкли бюджетные деньги принимать как свои .
    Туда бы им всем лечь разом .

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  3. Аноним

    давайте посмотрим правде в глаза Надо кремировать трупы. Столько болезней и все в землю Потом мы используем эти грунтовые воды надо строить колумбарию Чтобы не ездить в новосиб

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    • Аноним

      Я против ! Никаких крематориев
      Земля хороший сорбент , она все перерабатывает и поглощает . Вся земля по сути одно большое кладбище
      А дышать трупами я лично не хочу
      Была однажды в Новосибе в крематории , только гроб засунули в печь , вышли из крематория и такой запах встретил … мне аж плохо стало

      Thumb up 8 Thumb down 3

    • Аноним

      Бред собачий!
      Грунтовые воды в Бердске в среднем на 100 метров глубины.
      И вообще, не каждому понравилось бы, чтобы его родственника сожгли.

      Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Cancun2019

    Надо сделать как в Европе. Захоронение в землю безумно дорого + аренда 10.000 рублей в месяц. Зато кремация пусть стоит 1.500-2000, не более. И точка. А бред про православные традиции больше не слушать. Вот так и надо эту проблему решать.

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    • Аноним

      Здесь не Европа. Нравится «как в Европе», переезжайте и сжигайтесь. В Сибири что, земля заканчивается? В любую сторону непаханных полей тысячи квадратных км.

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