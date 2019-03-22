Штрафы на 223 млн рублей заплатили курильщики в России

В прошлом году сотрудники полиции составили около 470 тысяч протоколов по фактам курения граждан в общественных местах. Общая сумма наложенных за эти нарушения штрафов составила порядка 223 миллионов рублей. Такие данные в пятницу на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений привел возглавляющий ее министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев.

По его словам, кроме того, полицейские за год выявили свыше 800 преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом табачной продукции. Количество таких преступлений, уточнил министр, возросло практически в полтора раза.

В то же время Роспотребнадзор за нарушения антитабачного законодательства к административной ответственности в 2018 году привлек более семи тысяч физических, юридических и должностных лиц.

Колокольцев отметил, что абсолютные показатели потребления табака в России все еще остаются высокими. Было отмечено, что производители электронных сигарет и «вэйпов» осуществляют достаточно агрессивное продвижение своих устройств на рынке. Участники заседания решили, что складывающаяся ситуация требует дополнительных мер, иначе она может привести к нивелированию достигнутых в предыдущие годы результатов.

Второй вопрос, рассмотренный на правкомиссии, касался повышения эффективности ресоциализации ранее судимых граждан и осуществления за ними административного надзора. По данным МВД, ежегодно из мест лишения свободы освобождаются более 250 тысяч человек. При этом криминальная активность этого контингента практически не снижается. Так, за прошедшие три года количество лиц, совершивших преступления повторно, сократилось менее чем на один процент. В связи с этим глава МВД России сделал акцент на необходимости более тесного взаимодействия в данной сфере всех субъектов профилактики.

Источник: РГ