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Быстрые кредиты в Эстонии

Финансовые организации в Эстонии рассматривают заявку на быстрый кредит в кратчайшее время.

22.03.2019 Фото: netcredit.ee Нет комментариев
 
Быстрые кредиты в Эстонии
В Эстонии можно, обратившись в финансовое учреждение, оформить быстрый кредит, что позволит решить временные финансовые проблемы. Подобрать подходящую программу можно здесь kiirlaenraha.ee.
Быстрый кредит онлайн могут оформить только граждане Эстонии резиденты других государств, которые имеют вид на жительство. Кроме того имеются возрастные ограничения. Заемщик должен достичь возраста 18-20 лет и не быть старше 65-75 лет.
Быстрые кредиты в Эстонии выдаются без предоставления справки о доходах, но большинство финансовых учреждений проверяет информацию о наличии официального трудоустройства. Отсутствие постоянной работы может стать причиной отказа. Обязательным условием для выдачи кредита является наличие у заемщика мобильного телефона с сим-картой местного мобильного оператора. Также обязательно должен быть действующий адрес электронной почты. Но проблем с этим вопросами, как правило, не возникает.
Финансовыми учреждениями, которые выдают срочные кредиты, в обязательном порядке проверяется не только кредитная история заемщика, но и наличие у него не погашенных кредитов в других банках. Это связано с тем, что риски невозврата денежных средств много кратно увеличиваются при наличии большой кредитной нагрузке на потенциальном клиенте.
Сумма кредита, который выдается в срочном порядке, может быть в пределах 300 -15 000 евро. Срок кредитования — от 15 дней до 7 лет. При оформлении кредита нет необходимости привлечение поручителей и предоставления залога. Кроме того условия выдачи займов не являются жесткими. Особенно выгодно их оформлять на длительный срок.
Все финансовые учреждения, которые предлагают программы по быстрым кредитам работают круглосуточно в режиме онлайн. Поэтому получить заем можно в удобное время. Несмотря на то, что при рекламе быстрых кредитов, озвучиваются сроки оформления, не превышающие получаса, проверка кредитоспособности потенциального клиента занимает всегда больше времени. Рассчитывать на получение денежных средств реально можно в течение 2-3 часов.


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