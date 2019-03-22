Клоун Шпулька: Детство в больнице никто не отменял!

22 марта в детском отделении бердской ЦГБ два клоуна с красными носами Шпулька и Кулема устроили яркое представление для маленьких пациентов. Инициатором мероприятия выступил член Общественного совета при больнице Дмитрий Дорофеев, который нашел группу «НОСа» в социальных сетях.

Он рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что связался с больничными клоунами в Новосибирске, а те с радостью откликнулись и приехали в Бердск. Дети и взрослые с удовольствием наблюдали за выступлением. А когда «выплыл» самодельный корабль, каждый мог дотронуться до него, загадать свое самое заветное желание.

Автор видео Елена Белоусова



Приятным сюрпризом для собравшихся стал фейерверк из воздушных палочек, поймав которую, дети стали собирать различные фигуры.

Светлана Смирнова и ее внучка Ирина впервые побывали на выступлении артистов в больнице. По мнению бабушки, девочка обожает всевозможные представления и очень здорово, что клоуны пришли в больницу, чтобы повеселить детей.

— Побольше бы таких праздников,- высказала пожелание бердчанка.

Екатерина Хлебникова (больничный клоун Шпулька — прим. ред) и Юлия Радошкевич (больничный клоун Кулема — прим. ред.) были рады теплому приему бердчан.

Семь лет их организация «Больничные клоуны НОС» занимается волонтерством под девизом: «Детство в больнице никто не отменял». По их мнению, больничный клоун — это не аниматор, а отдельная профессия, которой специально учатся. Второй год подряд их поддерживает фонд президентских грантов. Ведь больничные клоуны создают особую атмосферу в лечебном учреждении, где дети и их родители чувствуют себя чуточку счастливее и здоровее.

— У мам, которые долго лежат со своими больными детьми, очень изолированный мир. Они ничего не получают – только отдают. Подходишь к такой маме, обнимаешь, а она начинает плакать. Смех, слёзы – это расслабление, разрядка. Мы стараемся снять напряжение через наши красные носы и игру, — поделилась Екатерина Хлебникова.

Дмитрий Дорофеев и волонтеры высказали предположение, что приезд больничных клоунов станет хорошей, доброй традицией в Бердске.