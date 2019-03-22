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Инструкция: Кто имеет право на двойную пенсию?

В их числе нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Инструкция: Кто имеет право на двойную пенсию?

Участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан. В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Например, нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами по ликвидации ее последствий.

А также граждан, ставших инвалидами вследствии катастрофы, и граждан, принимавших участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения. Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости (инвалидности).

В то же время нетрудоспособные члены семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, не могут получать пенсию по случаю потери кормильца. Она им по действующему закону не положена.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Барышев считает это несправедливым и предлагает уравнять семьи в правах. И установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто принимал непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии на «Маяке», а также по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Сегодня, как уточнили «Российской газете» в Пенсионном фонде, право на две пенсии, помимо членов семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и тех, кто получил радиационное заражение, имеют еще несколько категорий граждан. Во-первых, участники Великой Отечественной войны (ВОВ). Во-вторых, те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы.

В-третьих, родители и вдовы военнослужащих проходивших службу по призыву, но не вступившие в новый брак, погибших или умерших в период прохождения военной службы, либо в следствие военной травмы после увольнения с военной службы. В-четвертых, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

К этому списку получателей двух пенсий еще можно отнести федеральных государственных гражданских служащих, космонавтов и летчиков-испытателей — они получают страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет.

Как отметили в ПФР, в зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначается государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.

Источник: РГ


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