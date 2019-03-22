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Выступил против притеснения русского языка кандидат в президенты Украины актер Зеленский

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Выступил против притеснения русского языка кандидат в президенты Украины актер Зеленский

Он отметил, что по конституции украинский язык является государственным. При этом в обязанности властей по закону также входит поддержка и развитие русского, а также других языков национальных меньшинств.

22.03.2019 Фото: ru.wikipedia.org Нет комментариев
 
Выступил против притеснения русского языка кандидат в президенты Украины актер Зеленский

Согласно соцопросам, шоумен обошел Тимошенко в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка в стране. Соответствующее заявление он сделал в интервью представителям мировых СМИ.

Зеленский отметил, что по конституции украинский язык является государственным. При этом в обязанности властей по закону также входит поддержка и развитие русского, а также других языков национальных меньшинств, добавил шоумен.

— Не надо давить их (национальные меньшинства. — Прим. ред.) языки, не надо давить русский язык, — сказал кандидат в президенты.
По словам Зеленского, сейчас население страны «с большим удовольствием» переходит на родной язык.

-Все будут говорить на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить по-украински, — заявил шоумен.

Рада 28 февраля приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта о госязыке, который предусматривает использование исключительно украинского практически во всех сферах жизни.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее раскритиковал принятый Радой законопроект о языках. По его словам, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и «изгоев», возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.


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