Улетел в кювет в тройном ДТП Ford у Поклонного креста в Бердске

О том, как всё произошло сайту АвтоБердск рассказали сами участники ДТП и аварийные комиссары. Все три авто двигались в сторону Искитима. В районе Поклонного креста, призванного по легенде «оберегать» водителей от дорожных бед, водитель джипа «Мицубиси Паджеро» решил развернуться на трассе через двойную сплошную линию разметки. Что, как известно, категорически запрещено.

— Я перебрался в эти края недавно из Кузбаса. Купил дом в Агролесе и регулярно выезжаю за хозяственными покупками в Колорлон, — объясняет своё незнание дорожной обстановки сайту svidetel24.infо водитель внедорожника.

Именно в этот момент машину нарушителя жёстко «догоняет», следовавшая со стороны Бердска «семёрка». Джип отбрасывает на попутный «Форд», который после удара через встречку улетает в кювет.

В ДТП оказался травмированным молодой человек из ВАЗа, житель Искитима. Девушка из улетевшего с трассы «Форда» не пострадала, несмотря на головокружительный «кульбит».

— Хорошо ещё, что на её пути на встречке не оказалось встречной фуры. Иначе… — сообщает аварком.

По словам автоледи она из Новосибирска.

О состоянии пострадавшего парня из «семёрки» побеспокоятся медики скорой помощи. У раненого окровавлена голова.

Ну, а определять законность разворота у Поклонного креста придётся сотрудникам областного полка ГИБДД.

К слову, бердские автолюбители не дадут соврать, что подобными разворотами на этом участке трассы федерального значения грешат многие. И не только неместные. А, как показывает нынешнее тройное ДТП с пострадавшим – зря. До ближайшего разворота, оборудованного по всем правилам светофором, на въезде в посёлок Вега — каких-то 500 метров.

Источник: Автобердск