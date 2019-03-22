Отложит 21 913 рублей на «черный» день мать троих детей из Бердска

На непредвиденные расходы отложит деньги, собранные благотворителями, мама троих маленьких детей Люба Сережачкина из Бердска. 22 марта в редакции «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка забрала 11 200 рублей. Всего читатели перечислили для Любы 21 913 рублей.

Напомним, Любовь Сережачкина обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» с просьбой помочь ей найти комнату с мебелью. За 5000 рублей. Хозяйка комнаты, в которой Люба проживала с тремя детьми, предложила ей съехать. Жилье потребовалось самой хозяйке. Сережачкина начала искать комнату, но за имеющиеся у нее 5000 рублей, могла рассчитывать лишь на маленькую и пустую.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» уже помогали семье Любы. Накануне 2019 года. Семье передали игрушки большой пакет с конфетами, новогодние сладкие подарки, постельное белье. Детей Люба воспитывает одна. Было время, когда ей с детьми не было где жить и что поесть. Помогли добрые люди. На некоторое время Любу с детками приютили неравнодушные бердчане, а затем помогли снять жилье в общежитии.

Чтобы содержать семью, Любе приходится трудиться на двух работах. Половина ее заработка уходит на оплату жилья. Семья еле сводит концы с концами.

В очередной раз поступок бердчан доказал, что в городе живут самые отзывчивые и добросердечные люди. Буквально через 10 минут после выхода на kurer-sreda.ru истории Любы, читатели стали присылать деньги для ее семьи. За несколько дней собралась сумма 10 813 рублей. 4 марта Люба Сережачкина забрала их из редакции «Курьера». Очень удивилась, что люди собирали для нее средства, ведь она просила только помочь найти комнату. Конечно, мама троих детей была безгранична благодарна читателям «Курьер. Среда. Бердск» за оказанную помощь. Спустя пару дней читатели прислали еще 11 100 рублей.

Ситуацией в семье заинтересовалось министерство труда и социального развития Новосибирской области.

— Министерство труда и социального развития Новосибирской области выяснило обстоятельства сложившейся жизненной ситуации семьи, о которой рассказано в статье.

По информации МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» Бердска с сентября 2018 года семья находится под наблюдением специалистов центра. Семье неоднократно оказывалась социальная помощь, содействие в трудоустройстве, поиске и аренде жилья. Специалисты МБУ ЦСПСиД «Юнона» поддерживают постоянный контакт с семьей. В настоящее время Любовь находится на полустационарном обслуживании. Женщина всегда доброжелательна к специалистам при посещении на дому, личном посещении учреждения, в случае возникновения затруднений звонит специалистам сама.

В феврале Любовь сообщила специалистам, что она работает на двух работах: Бердском хлебокомбинате и в кафе в Советском районе города Новосибирска. Пока Любовь на работе, уход за детьми осуществляет ее мама. Семье уже выделялись путевки в детские сады по разному адресу, в связи с этим мама отказалась и ожидает места в апреле-мае 2019 года для всех детей в один сад.

В настоящий момент вопрос с жильем у семьи решен, они продолжат жить в комнате общежития по прежнему адресу, — прокомментировали ситуацию с Любой Сережачкиной в ведомстве «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Сережачкиной, она не знает, как долго будет жить в съемной комнате, поэтому деньги благотворителей она отложила на непредвиденные расходы. И теперь не боится, что может с детьми оказаться на улице. Деньги на аренду жилья у нее есть. Люба очень признательна и благодарна читателям «Курьер. Среда. Бердск» за оказанную поддержку.

Автор видео Галина Панчева



Низкий поклон!

На карту перечислили деньги:

Евгений Анатольевич — 200 рублей. Спасибо!

Аноним — 500 рублей. Спасибо!

Наталья Юрьевна — 100 рублей. Спасибо!

Аноним — 1000 рублей. Спасибо!

Аноним — 500 рублей. Спасибо!

Полина Геннадьевна — 100 рублей. Спасибо!

Юлия Анатольевна — 100 рублей. Спасибо!

Александр Юрьевич — 2000 рублей. Спасибо!

Сергей Анатольевич — 100 рублей. Спасибо!

Игорь Михайлович — 200 рублей. Спасибо!

Андрей Иванович — 200 рублей. Спасибо!

Владимир Владимирович — 200 рублей. Спасибо!

Без имени — 1000 рублей. Спасибо!

Татьяна Дмитриевна — 250 рублей. Спасибо!

Татьяна Павловна — 300 рублей. Спасибо!

Евгений Викторович — 300 рублей. Спасибо!

Евгения Николаевна — 300 рублей. Спасибо!

Аноним — 500 рублей. Спасибо!

Аноним — 100 рублей. Спасибо!

Аноним — 300 рублей. Спасибо!

Александр Юрьевич — 500 рублей. Спасибо!

Елена Николаевна — 163 рубля. Спасибо!

Надежда Юрьевна — 300 рублей. Спасибо!

Валентина Алексеевна — 200 рублей. Спасибо!

Александра Викторовна — 300 рублей. Спасибо!

Аноним — 300 рублей. Спасибо!

Андрей Михайлович — 500 рублей. Спасибо!

Александр Иванович — 100 рублей. Спасибо!

Алена Сергеевна — 200 рублей. Спасибо!

Екатерина Александровна — 100 рублей. Спасибо!

Аноним — 100 рублей. Спасибо!

Александр Евгеньевич — 10 000 рублей. Спасибо!

Ольга Михайловна — 1000 рублей. Спасибо!