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Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

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Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Законопроект Минфина исключил это факт, так как закон о полисах предполагает только административное правонарушение.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Штрафы за пьяное вождение не повлияют на цену ОСАГО

С 1 января 2020 года повысят страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО до 2 млн рублей

Неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения в законопроекте Минфина исключены из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО, так как там в числе таких факторов учитываются только административные правонарушения. Об этом сказал ТАСС замминстра финансов Алексей Моисеев.

— Норма об учете штрафов за «пьяное» вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения. Кроме того, за «пьяное» вождение лишают прав больше, чем на год, — пояснил ТАСС Моисеев.

За управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, которое уже ранее подвергалось наказанию за такое нарушение, предусмотрено наказание по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ.

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя, например, неоднократные штрафы за грубые нарушения ПДД. В качестве примеров таких нарушений в текущей версии законопроекта указаны проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км/ч. В предыдущей версии в этом перечне также были указаны неоднократные штрафы за вождение в состоянии опьянения, но в последней версии такого фактора нет, на что обратил внимание Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ. При этом «пьяное» вождение напрямую влияет на степень риска, говорилось в проекте заключения совета на законопроект.

Кроме того, этим законопроектом Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля — с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков — они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рублей) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повышение страховой суммы за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Предполагается, что это станет одним из первых шагов по переходу на рыночные принципы тарифообразования в ОСАГО. При этом законопроект предусматривает, что стоимость ОСАГО не должна превышать трехкратной ставки базового тарифа. Ранее Алексей Моисеев говорил, что не исключает внесения законопроекта в весеннюю сессию Госдумы.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО»

    Это абсолютно нелогично и с человеческой точки зрения, очень странно. Когда пьяного человека, испытывающего каждый день судьбу, не только не лишают прав, но и приравнивают к честным профессиональным водителям…..

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