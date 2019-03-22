В заплатках из-за частной территории останется дорога на ул. Первомайской в Бердске

Все, что за пределами проезжей части на ул. Первомайской — чужая собственность
Дорога на ул. Первомайской в Бердске по меньшей мере еще на год останется в заплатках. Несмотря на то, что проект реконструкции улицы за 1,2 млн рублей утвержден еще в 2016 году, есть непреодолимые проблемы. Между тем, Первомайская входит в список убитых бердских дорог.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, глобальному ремонту мешают частники:
— Они имеют свою территорию на ул. Первомайской — от ул. Вокзальной до ул. Ленина. Надо сними согласовывать, чтобы они подарили городу свои участки.
По словам Захарова, в частной собственности находятся не только тротуары и обочины, но и часть дороги, все парковки. По большей части территория до бордюрного камня.
— Как работать по тротуару, если там частная территория? Воткнуть освещение нельзя — частная территория. Никто не хочет отдавать свою территорию. Готовы продать, — отметил вице-мэр, подчеркнув, что у Бердска нет денег на выкуп земли.
Поэтому пока городу придется довольствоваться ямочным ремонтом одной из главных улиц Бердска. Пока территория не принадлежит муниципалитету, «заводить» туда федеральные деньги город не имеет права. А речь идет о десятках, если не сотнях миллионов рублей.
Летом 2017 года замминистра транспорта Новосибирской области заверял, что реконструкция ул. Первомайской в Бердске начнется в 2019 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Область готова поддержать масштабный ремонт, который обсуждается с 2015 года. Воплощение роекта отложили, пока строили канализационный коллектор под дорогой.
По словам Ракова, тема ремонта Первомайской обсуждается с 2015 года. Но проект пока нельзя воплотить в жизнь, так как уже три года там идет строительство нового коллектора. Класть новый асфальт во время земляных работы было бы крайне неразумно.
— Объект на улице Первомайской будет достаточно дорогой. Это связано с реконструкцией дорожного полотна, — заявлял замминистра Евгений Раков.
Проект реконструкции Первомайской предполагает не только замену асфальта, но и установку нового освещения, обустройство пешеходных зон, озеленение. Первомайская — одна из главных улиц Бердска, дающая приезжающим первое впечатление о городе — не самое лестное.
Но Владимир Захаров уверен, что и Первомайская, и другие бердские дороги за последние несколько лет стали значительно лучше. Он утверждает, что участки проезжей части, где делали ямочный ремонт, целы.
— За последние 4 года нет ни одной жалобы, что карты отваливаются, как было раньше. Сейчас все держится, где мы большими картами ямы прогнали. Может, где-то есть. Но мы научились — аварийным ремонтом пройдем, заплатки поставим. На улицах Химзаводской, Боровой, на Красной Сибири и в этом году будем делать картами. Со временем приведем Бердск в порядок. В том числе и ул. Первомайскую, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 2019 год на ямочный ремонт городской бюджет выделил 16 млн рублей. Этих средств хватит на латание дыр на площади 12 тыс. кв. метров.
— Понятно, что все не сделаем. Будем смотреть по необходимости. Не можем мы все дырки заделать одновременно, — высказался Захаров.
Нет денег выкупить тротуары, чтобы сделать главный въезд в город.
Зато замахнулись на горького, где собрались выкупать весь частный сектор… ну-ну
26 5
выкупать не Бердск будет, а через федеральный проект.
Вы бутерброд с комической ракетой не путайте и не смешивайте, если не понимаете ничего…
3 15
Специалист тут как тут
1 0
Выкупать?
Интересно как?
Судя по делу о цене участка одного бывшего полицейского.
0 0
А это законно вообще в частную собственность передавать часть тротуаров. может стоит обсудить законность этого решения. это получается каждый собственник сможет возвести посреди тротуара шлагбаум, чтобы ограничить проход по ‘частной’ территирии. не кажется ли это перегибом?
30 0
А как получилось, что тротуары, парковки и даже часть дороги оказались в частных руках???
Такие «новые» обстоятельства конечно показывают невозможность тратить федеральные деньги, и даже оправдывают текущее правление города…
Но все же гораздо было бы интереснее узнать:
1. Кто конкретно и когда допустил что части дороги оказались в частных руках?
2. А как же всякие там красные линии и прочая фигня? Или там вообще дороги то и нет, а так — проезд на 3 метра шириной?
3. В чьей конкретно собственности находятся участки ул. Первомайской?
32 0
Может и горожане все проданы,а мы и не знаем!!!!!
2 0
Прокуратура имеет право в защиту неопределенного круга лиц заставить частника привести дорогу в соответствии с нормативами. После того,как частник поймёт сколько это стоит,он сам отдаст её городу не задумываясь. Главное было бы желание
28 2
Мы построили газопровод за свой счет.
Сначала власть обещала компенсировать затраты.
По окончании строительства нас «вежливо» попросили БЕЗВОЗМЕЗДНО передать газопровод городу, иначе выпишут и невыполнимые предписания и.всякие штрафы.
Было бы желание, а рычаги найдутся.
А что может швей?
Да ничего швей не может.
Он даже не кикбоксер.
1 0
Изучил публичную кадастровую карту: https://pkk5.rosreestr.ru/#x=9250563.599298315&y=7316717.719921367&z=19&text=54%2C766714%2083%2C099142&type=1&app=search&opened=1
Действительно, Захаров не врет: ширина именно объека «дорога» в большинстве не превышает 18 метров.
И действительно: даже парковки это уже другие участки, нынче в частной собственности.
Розданы они были много-много-много лет назад (подозреваю, что еще в лихие 90-е на волне приватизации) — тогда Первомайская то была улочкой узенькой в 2 полосы максимум, а вокруг были пром. объекты.
дела….
зато теперь понятно, почему властям проще Горького продлить до Белокаменного — там всего то с десяток частных домов изъять, а тут резать надо под сотню объектов, да еще и размежевать их… мороки короче бесконечно просто….
6 2
А оспорить в прокуратуре принадлежность этих земель?
Или обязать собственников привести свою собственность в порядок в соответствии с архитектурным планом?
14 2
Оспорить не получится — тогда все было по закону.
А обязать?… откуда такие слова?
Это частная собственность, и даже по необходимости города, она может быть ТОЛЬКО выкуплена.
Разницы с теми самыми несчастными домами вдоль Горького нет никакой.
Ну кроме одной: там выкупаешь 10 соток и все.
А здесь участки по гектару! Причем из них надо то городу только малюююсенькую часть. Вот и получается:
— выкупать вообще все в радиусе сотен метров от Первомайской — это просто маразм и дебилизм, да и финансово выйдет как 4 мост поди
— а заставить собственников размежевать свою собственность чтобы выкупить у них этот кусочек освободившийся… да нет таких средств чтобы заставить
3 3
А обязать?… откуда такие слова?
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а из утверждённых СОВЕТом ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА правил благоустройства г. Бердска: там поголовно все ОБЯЗАНЫ
5 1
Я имею ввиду заставить содержать свою собственность в надлежащем виде — в соответствии с градостроительным планом и прочими документами.
У меня или у вас, знаете ли, тоже квартира в частной собственности. Но у нас достаточно обязанностей и ограничений прав, связанных с владением ею.
Например, нас заставили платить за счетчики учета тепловой энергии, хотя они нам нафиг не нужны. Или за капремонт, хотя он будет в нашем доме только в 2038 году. Парковку мы тоже сделали за свои деньги.
Так почему собственники парковок и тротуаров на Первомайской не могут содержать свою территорию в порядке или заплатить за это? Или отказаться от этой части собственности, если для них это слишком дорого.
12 1
Вы не понимаете!
Согласно кадастровой карте, все нормально!
Проблем в том, что де-юро Первомайская — это очень небольшая улочка! Там места максимум на 2 узеньких полосочки в каждом направлении и тротуарчик по одной стороне узенький.
А де-факто, уже сейчас Первомайская залезла на частные территории!
А вообще то, сугубо по закону, владельцы этих участков могут заборчиком отгородить свои территории и все будет в рамках закона и даже в соответствии с отступами и красными линиями!
Проблема то ровно одна: 30 лет назад надо было планировать Первомайскую широкой (на перспективу).
А такая широкая улица для въезда была спланирована одна: Горького.
Сейчас уже не особо верится в возможность что-то сделать с этой Первомайской: проще, быстрее и дешевле сделать просто другой въезд например между Северным и заливом…
2 2
А как же изъятие земель для государственных интересов?
Если можно сносить Горького, что мешает оценить эту 70 летнюю разваливающуюся недвижимость в 1 рубель и снести, как угрожающую безопасности города.
А частники? Ах частники….
Кто скажет, где «Русские пироги»?
Было бы желание, но у нас мэр не из Бердска и город ему не нужен, он здесь просто обычный 8 часовой наемник.
1 0
Заставить может и нельзя.
Но «вежливо попросить» можно.
Крым же отмежевали.
Я думаю, частники с удовольствием уменьшат свои участки, потому, что в основном это пустые площадя, за которые платятся приличные налоги.
Хотя, если собственники в Москве, то да — бесполезно.
0 0
Недавно асфальт проваливался в том же месте, где в прошлом году. А он нам сказки рассказывает, что заплатки не отваливаются. И как улица Первомайская может стать за несколько лет лучше, если там не было ремонта нормального. Или он по Первомайской вообще не ездит?
13 1
Я вообще давно перестал пользоваться Первомайской.
Кто вообще решил, что это «ворота города» или «главный въезд»? Что за бред вообще?
Главный въезд в город — это Горького: широкая, просторная, вокруг красиво, приезжаешь к мэрии…
А первомайская — это убогость и серость.
Все, забудьте надолго про нее теперь — просто улочка маленькая местного значения типа Боровой или Попова….
4 5
Ну некоторые на ней живут. Или в непосредственной близости. Так что совсем не пользоваться не получится.
Да и посудите сами, если все разом ломанутся на Горького, что там будет.
4 0
Ну и пусть живут, кто мешает то?
Надо просто транзитников направить на Горького и все счастливы будут (жители Первомайской кстати в первую очередь).
Просто не надо из Первомайской делать въезд/выезд из города (и тем более главные) и больше никаких проблем!
0 6
По вашей логике, не надо делать въезд через Горького.
Он только для жителей Горького и 18 квартала.
Первомайская — въезд в город.
В центр и на микрорайон.
А вашу Горького до микрорайона построят дай Бог лет через 30.
И зачем?
Что бы попасть на Лунную, придется делать лишний крюк километра три через весь город.
1 0
«Главный въезд в город — это Горького: широкая, просторная»
Целых 300 метров широты!!!!
И храм на конце.
Если Уважаемым Людям нужна была асфальтовая дорога в Старый Бердск — они её себе и сделали.
И неважно, как это потом назвали — реконструкция или капремонт.
А Первомайская им не нужна, они на ней не живут, вот её и не делают.
Всё просто.
1 0
Моя внучка первоклассница сказала бы Захарову:»Не смешите мои сандали!: В армии есть поговорка:»Кто хочет что-то , тот ищет возможности сделать, а кто не умеет и не хочет-ищет причины». Можно этих частников так напрячь заботами и штрафами, что они передадут в дар городу территории . Изучите опыт Москвы, законодательство по содержанию территории и включите рычаги. Наведение порядка на ул. Первомайская — это не только асфальт, но фасады зданий, с которых надо убрать рекламу и сделать его ремонт, убрать на положенное расстояние рекламные щиты согласно законам и правил по дорожному движению, чтоб не маскировать дорожные знаки, закрыть антисанитарные торговые точки и тд, то есть проводить подготовительную работу к реконструкции . Всё это можно сделать за счёт частников, управляющих компаний и других статей. Захаров пока как руководитель, себя мало проявил. Путин мало инициативным руководителям в этом году дал разрешение освобождать свои должности, для тех, кто готов выполнять его задачи. Мэр и Захаров должны понять, есть улицы по которым судят о городе, его руководстве.
9 1
ВЫ не хотите заплатить мне 1 000 000 евро ?
Можно частями .
У вас их нет и за что мне платить ?
Не ищите отговорки настоящий мужчина прошедший курсы по уборке плаца ,казармы и столовой .
1 9
30 серебрянных.
Кто меньше?
0 0
Ну, наконец то наша власть призналась, что часть улицы распродана. Эти, из администрации города, столько лет врали и вешали лапшу по поводу ремонта улицы. Хотя изначально знали, что никакого ремонта не будет. Надо этот участок сделать платным, и поставить шлакбаум. На Лелюха с Вокзальной поставить светофор и разрешить левый поворот. А Первомайская для для меня стала визитной карточкой Бердска. Которую я с удовольствием демонстрирую своим друзьям по всему миру.
3 1
несколько лет планировали ремонт дороги — и неожиданно узнали что эта частная собственность…
оставшаяся часть ул.Ленина тоже ждет ремонта несколько лет — наверное тоже чья-то собственность..
2 0
А я говорил — нужно строить Новый Бердск в Другом Месте.
Старое место всё распродано и сгнило и скоро провалится под землю.
Счас ещё каналыгу, проложенную по частной земле заставят демонтировать.
1 1
Интересно, вот старые дома перед сносом в Бердске горели почему то.
А сооружения вдоль Первомайской не сгораемые что ли?
2 0
По этой «собственности» пожарному инспектору и АТИ можно год предписания выписывать.
Сантимо уже хотели закрыть.
И остальные не лучше.
0 0
Блин.
Дедский сад какой то.
Пусть сделают дорогу по бордюр, а тротуары и освещение пусть делает собственник по согласованному проекту или штрафы, штрафы, штрафы за неудовлетворительное содержание территории.
В нормальных городах даже балкон самовольно не дадут застеклить по собственному дизайну, а тут черти что творится.
1 0