В заплатках из-за частной территории останется дорога на ул. Первомайской в Бердске

Дорога на ул. Первомайской в Бердске по меньшей мере еще на год останется в заплатках. Несмотря на то, что проект реконструкции улицы за 1,2 млн рублей утвержден еще в 2016 году, есть непреодолимые проблемы. Между тем, Первомайская входит в список убитых бердских дорог.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, глобальному ремонту мешают частники:

— Они имеют свою территорию на ул. Первомайской — от ул. Вокзальной до ул. Ленина. Надо сними согласовывать, чтобы они подарили городу свои участки.

По словам Захарова, в частной собственности находятся не только тротуары и обочины, но и часть дороги, все парковки. По большей части территория до бордюрного камня.

— Как работать по тротуару, если там частная территория? Воткнуть освещение нельзя — частная территория. Никто не хочет отдавать свою территорию. Готовы продать, — отметил вице-мэр, подчеркнув, что у Бердска нет денег на выкуп земли.

Поэтому пока городу придется довольствоваться ямочным ремонтом одной из главных улиц Бердска. Пока территория не принадлежит муниципалитету, «заводить» туда федеральные деньги город не имеет права. А речь идет о десятках, если не сотнях миллионов рублей.

Летом 2017 года замминистра транспорта Новосибирской области заверял, что реконструкция ул. Первомайской в Бердске начнется в 2019 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Область готова поддержать масштабный ремонт, который обсуждается с 2015 года. Воплощение роекта отложили, пока строили канализационный коллектор под дорогой.

По словам Ракова, тема ремонта Первомайской обсуждается с 2015 года. Но проект пока нельзя воплотить в жизнь, так как уже три года там идет строительство нового коллектора. Класть новый асфальт во время земляных работы было бы крайне неразумно.

— Объект на улице Первомайской будет достаточно дорогой. Это связано с реконструкцией дорожного полотна, — заявлял замминистра Евгений Раков.

Проект реконструкции Первомайской предполагает не только замену асфальта, но и установку нового освещения, обустройство пешеходных зон, озеленение. Первомайская — одна из главных улиц Бердска, дающая приезжающим первое впечатление о городе — не самое лестное.

Но Владимир Захаров уверен, что и Первомайская, и другие бердские дороги за последние несколько лет стали значительно лучше. Он утверждает, что участки проезжей части, где делали ямочный ремонт, целы.

— За последние 4 года нет ни одной жалобы, что карты отваливаются, как было раньше. Сейчас все держится, где мы большими картами ямы прогнали. Может, где-то есть. Но мы научились — аварийным ремонтом пройдем, заплатки поставим. На улицах Химзаводской, Боровой, на Красной Сибири и в этом году будем делать картами. Со временем приведем Бердск в порядок. В том числе и ул. Первомайскую, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 2019 год на ямочный ремонт городской бюджет выделил 16 млн рублей. Этих средств хватит на латание дыр на площади 12 тыс. кв. метров.

— Понятно, что все не сделаем. Будем смотреть по необходимости. Не можем мы все дырки заделать одновременно, — высказался Захаров.