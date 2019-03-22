На пикете против «мусорной» реформы агитируют коммунисты Бердска

В полдень 22 марта коммунисты Бердска встали в двухчасовой пикет у памятника Ленину в центре города. Как пояснил лидер бердского отделения КПРФ Сергей Бессонов, они выступают за социально-экономические права трудящихся.

— Наш центральный штаб в конце февраля принял решение провести единый день протестных действий 23 марта. Но у нас существует правило, что выбирают для акции удобный день. Всю неделю можно пикетировать. Мы вышли сегодня, 22 марта, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Евгеньевич.

Одни пожилые люди собирали подписи против повышения пенсионного возраста — это основной лозунг акции протеста. Другие — раздавали информационный материал и агитировали за отмену «мусорной» реформы.

Пикетчиков «охраняли» полицейские. Кроме того, что они следили за общественным порядком, сфотографировали лозунги — проверить, не содержат ли они запрещенной информации, призывы или экстремизм.

По словам Бесонова, лозунги остались те же: нет пенсионной реформе, росту НДС и ценам на бензин. Их выдвигают коммунисты уже полгода. Новой стала тема новой схемы вывоза мусора. Против нее активно агитировала прохожих член КПРФ Валентина Рыжонина.

— Деньги платят люди (за мусор), получатся в никуда. Организации нет. Это самое главное. Мы раздаем информацию, чтобы люди почитали и убедились: власть наша не права в отношении сбора денег за мусор. Мы не против — мусором надо заниматься. Но не так. Я в своем доме живую Дважды ходила: дайте возможность купить мне мусорный ящик. Мне до сих пор обещают. Не организована ни площадка, ни контейнеры. А деньги — в первую очередь, — высказалась Валентина Григорьевна.

Автор видео Анастасия Солодкова



Она предлагает власти просто создать условия для сбора мусора, а люди привыкнуть быть культурными, выбрасывать отходы в мусорные баки. Как отметила Рыжонина, сегодня они только информируют бердан о реальном положении дел с вывозом мусора. Сбор подписей, обращения к власти и прочее — это станет следующим этапом протестной акции.

Позицию КПРФ на региональном уровне изложил депутат Заксобрания Владимир Карпов на страницах газеты «Ведомости», которую и раздавали пикетчики.