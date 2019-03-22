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Мошенничество: Украли 41 млн рублей потребителей УК в р.п. Линеве и Искитиме

Преступления выявила ФСБ и прокуратура. Деньги «не дошли» до ресурсоснабжающих компаний. Наибольший ущерб в размере более 38 млн. руб. причинен теплоснабжающей организации — оборонному НЗИВу.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мошенничество: Украли 41 млн рублей потребителей УК в р.п. Линеве и Искитиме

В отношении двух УК возбуждено два уголовных дела — мошенничество и хищение в крупном размере

По результатам совместного целевого мероприятия Искитимской межрайонной прокуратуры и органов ФСБ по борьбе с преступностью в сфере ЖКХ выявлены 3 преступления, причинившие ущерб более 41 млн. рублей. Рассказали сайту «Весь Искитим» в прокуратуре Искитима.

В марте 2019 года Искитимской межрайонной прокуратурой во взаимодействии с сотрудниками УФСБ проверено исполнение законов управляющими организациями при осуществлении расчетов за коммунальные ресурсы.

Выявлено, что в Искитиме и в р.п. Линево две управляющие организации в течение нескольких лет перечисляли ресурсоснабжающим организациям денежные средства, полученные от потребителей не в полном объеме.

Всего более 41 млн. рублей были использованы управляющими организациями по своему усмотрению, в результате чего потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере.

По данным документального исследования наибольший ущерб в размере более 38 млн. руб. причинен теплоснабжающей организации – заводу АО «НЗИВ».

По двум материалам прокуратуры в порядке п.2 ч.2 ст.37 УК РФ следственным отделом МО МВД России «Искитимский» по фактам совершения преступлений возбуждены 2 уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере.

По материалу УФСБ следственным отделом МО МВД России «Искитимский» по факту совершения преступления возбуждено уголовное дело о мошенничестве — ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Расследование уголовных дел находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

 


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