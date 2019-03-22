Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске

Дети с удовольствием пользуются на каникулах бесплатными поездками в общественном транспорте
На весенние каникулы мэрия и автотранспортное предприятие Бердска приготовили подарок школьникам. Бесплатный проезд на автобусах.
В период весенних каникул, с 25 по 31 марта включительно, для бердских школьников проезд в муниципальных автобусах по городским маршрутам будет бесплатным, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 22 марта начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.
Старшеклассники, ученики 9-11 классов, чтобы иметь возможность пользоваться бесплатным проездом, должны взять справку в школе. Ее может потребовать водитель автобуса, чтобы убедиться в том, что подросток является учеником общеобразовательной школы.
По словам Надежды Нятиной, школьники с удовольствием пользуются бесплатным проездом. Ведь в дни каникул они не сидят дома, а отправляются на тренировки, в кружки, на спортивные и культурные мероприятия.
Когда на линию вышли новые автобусы, дети даже просто катались на них. Так им было интересно. Конечно, их никто не ругал за это, отметила Надежда Валерьевна.
Бесплатный проезд в муниципальном транспорте в дни школьных каникул уже не первый год практикуют в Бердске.
— В День детства, 1 июня, мы делали бесплатный проезд. К нам присоединялись и частные перевозчики. Уже по традиции в осенние, зимние, весенние каникулы проезд в муниципальном транспорте для школьников бесплатный.
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