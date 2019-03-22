Чаще брать кредитные карты в банках стали россияне

В феврале 2019 года количество выданных новых кредитных карт выросло на 16,5% и составило 875,1 тыс. ед. по сравнению с 751,2 тыс. в феврале 2018 года, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В феврале самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (56,5 тыс. ед.), Московской области (44,4 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (30,3 тыс. ед.), Республике Башкортостан (26,3 тыс. ед.) и Свердловской области (26,1 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Удмуртской Республике (+27,8%), Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+27,4%) и Саратовской (+27,4%) областях, а также в Москве (+26,8%), Ханты-Мансийском АО (+26,1%) и Пермском крае (+25,4%). В то же время, наименьшая динамика роста выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была отмечена в Омской (+3,1%), Новосибирской (+7,1%), Московской (+8,8%) и Нижегородской (+9,6%) областях.

Единственным регионом из топ-30, который в феврале 2019 года продемонстрировал сокращение выдачи новых кредитных карт по сравнению с февралем 2018 года, стала Кемеровская область (-1,0%).

Источник: finmarket.ru