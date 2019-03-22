Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске
«Позорищем» назвал Зюганов отказ ЦИКа передать мандат Грудинину
Пьянству бой: С 21 года начнут продавать алкоголь в России
На пикете против «мусорной» реформы агитируют коммунисты Бердска
Мошенничество: Украли 41 млн рублей потребителей УК в р.п. Линеве и Искитиме
Горячую воду на пять дней отключат в 8 домах и детском саду Бердска
Одиноких стариков приютили 36 семей в Новосибирской области
Число бедных людей не увеличивается в России
Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске