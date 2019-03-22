Горячую воду на пять дней отключат в 8 домах и детском саду Бердска

О проведении внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-15Б «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в бердском Комбинате бытовых услуг сегодня, 22 марта. В связи с этим в домах № 52 и 56 по ул. Ленина, домах № 33, 35,39 и 41 по улице К.Марка, доме № 1 по ул. Свердлова и доме № 6 по ул. Горького, а также в детском саду № 22 отключат горячую воду. Неудобства придется испытывать с 9 утра 25 марта до четырех часов дня 29 марта.