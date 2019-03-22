Почти 3 000 наркопреступлений совершили жители Новосибирской области

В Новосибирской области по итогам 2018 года наблюдается дальнейшее снижение остроты наркоситуации по потреблению наркотических средств. Вопрос был рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом о наркоситуации в Новосибирской области по итогам 2018 года выступил заместитель начальника управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Богдан Титов. Он сообщил, что согласно анализу статистических показателей по итогам прошлого года наблюдается дальнейшее снижение не только остроты наркоситуации по потреблению наркотических средств, но и снижение общего количества наркопотребителей на 17%, количества наркопотребителей среди несовершеннолетних на 37%, первичной заболеваемости среди жителей на 18% и количества случаев отравлений наркотическими средствами на 35%. Всего на наркологическом учете в регионе с диагнозом «наркомания» состоит 5121 человек.

Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 532,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, выявлено 2870 наркопреступлений.

Губернатор Андрей Травников выразил уверенность, что снижение наркотической напряженности в течение последних лет – это объективный результат работы. Он также поручил усилить работу в отдельных районах области, дополнительно рассмотреть сложившуюся наркоситуацию на их территориях и провести анализ принимаемых мер.

Доклад о наркоситуации в Новосибирской области по итогам 2018 года будет направлен в Государственный антинаркотический комитет, а также главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Кроме того, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по контролю за исполнением лицами, потребляющими наркотические средства, возложенной на них судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и реабилитацию.

Источник: nso.ru