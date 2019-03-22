КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске

«Позорищем» назвал Зюганов отказ ЦИКа передать мандат Грудинину

Пьянству бой: С 21 года начнут продавать алкоголь в России

На пикете против «мусорной» реформы агитируют коммунисты Бердска

Мошенничество: Украли 41 млн рублей потребителей УК в р.п. Линеве и Искитиме

Горячую воду на пять дней отключат в 8 домах и детском саду Бердска

Одиноких стариков приютили 36 семей в Новосибирской области

Число бедных людей не увеличивается в России

Вакантное место начальника УКСа займет по конкурсу новый чиновник в Бердске

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Почти 3 000 наркопреступлений совершили жители Новосибирской области

Правоохранители утверждают, что преступность в этой сфере снизилась. Все же в 2018 году из незаконного оборота изъято 532,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Почти 3 000 наркопреступлений совершили жители Новосибирской области

Несовершеннолетних наркоманов стало на 37% меньше

В Новосибирской области по итогам 2018 года наблюдается дальнейшее снижение остроты наркоситуации по потреблению наркотических средств. Вопрос был рассмотрен на заседании антинаркотической комиссии в Новосибирской области, которое прошло под председательством губернатора Андрея Травникова.

С основным докладом о наркоситуации в Новосибирской области по итогам 2018 года выступил заместитель начальника управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Богдан Титов. Он сообщил, что согласно анализу статистических показателей по итогам прошлого года наблюдается дальнейшее снижение не только остроты наркоситуации по потреблению наркотических средств, но и снижение общего количества наркопотребителей на 17%, количества наркопотребителей среди несовершеннолетних на 37%, первичной заболеваемости среди жителей на 18% и количества случаев отравлений наркотическими средствами на 35%. Всего на наркологическом учете в регионе с диагнозом «наркомания» состоит 5121 человек.

Правоохранительными органами из незаконного оборота изъято 532,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, выявлено 2870 наркопреступлений.

Губернатор Андрей Травников выразил уверенность, что снижение наркотической напряженности в течение последних лет – это объективный результат работы. Он также поручил усилить работу в отдельных районах области, дополнительно рассмотреть сложившуюся наркоситуацию на их территориях и провести анализ принимаемых мер.

Доклад о наркоситуации в Новосибирской области по итогам 2018 года будет направлен в Государственный антинаркотический комитет, а также главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Кроме того, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по контролю за исполнением лицами, потребляющими наркотические средства, возложенной на них судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и реабилитацию.

Источник: nso.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Голосуем за бердчан — претендентов на «Премию ЗОЖ»! Бесплатно провезут школьников в автобусах в дни весенних каникул в Бердске «Позорищем» назвал Зюганов отказ ЦИКа передать мандат Грудинину

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика