КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области

Клоун Шпулька: Детство в больнице никто не отменял!

Взорвался химический завод по производству пестицидов в Китае

Нацпроекты лягут в основу транспортного форума в Новосибирской области

Улетел в кювет в тройном ДТП Ford у Поклонного креста в Бердске

Фотомарафон «Мой брат, моя сестра!» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Чаще брать кредитные карты в банках стали россияне

Штрафы за «пьяное» вождение не повлияют на цену ОСАГО

Отложит 21 913 рублей на «черный» день мать троих детей из Бердска

Выступил против притеснения русского языка кандидат в президенты Украины актер Зеленский

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области

31 декабря пара поссорилась. Злодей нанес гражданской жене 30 ударов ногами и руками, но этого ему показалось не достаточно. Женщина умерла в больнице.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области

Убийце грозит 10 лет лишения свободы

Совершенное обвиняемым деяние квалифицировано следственным органом по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия 31 декабря 2018 обвиняемый поссорился со своей 33-летней сожительницей. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей не менее 30 ударов руками, ногами и деревянным черенком. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура НСО


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области Почему не стоит держать в клетке синицу? Вместо пылесоса: две машины для чистки дорог за 10 млн рублей купит Бердск

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика