Забил до смерти деревянным черенком в Новый год сожительницу мужчина в Новосибирской области

Совершенное обвиняемым деяние квалифицировано следственным органом по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия 31 декабря 2018 обвиняемый поссорился со своей 33-летней сожительницей. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей не менее 30 ударов руками, ногами и деревянным черенком. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура НСО