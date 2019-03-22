Число бедных людей не увеличивается в России

Уровень бедности в России по итогам 2018 года опустился до 12,9%, сообщил Росстат. За чертой бедности проживают 18,9 млн россиян. Это самый низкий показатель после 2014 года, когда он составлял 11,2%.

Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата. Это ниже, чем было в 2015–2017 годах, но больше уровня 2014 года, когда за чертой бедности проживали 16,1 млн человек, или 11,2% населения.

В четвертом квартале 2018 года уровень бедности составил 10% (14,7 млн человек). Обычно в конце года уровень бедности ниже, чем в остальное время, что связано с более низким прожиточным минимумом. Стоимость потребительской корзины снижается в связи со снижением цен на фрукты и овощи осенью.

-Росстат зафиксировал разнонаправленные тенденции изменения численности малоимущего населения. По первой оценке Росстата, в четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уровень бедности вырос на 0,1 п.п. и составил 10% населения. Год к году наблюдается некоторое снижение бедности — на 0,3% п.п., до 12,9% населения, — прокомментировали РБК в Росстате.

Сокращение в 2018 году связано с тем, что это был электоральный год: власти провели индексацию зарплат для самых низкооплачиваемых работников госсектора перед выборами президента, напомнила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Слабая динамика доходов населения показывала сжатие доходов от собственности и теневых доходов при росте зарплаты, отметила она. По ее словам, 19 млн человек, проживающих за чертой бедности, — это огромная цифра.

«Самая сложная задача»

Официальное количество бедных в России планомерно сокращалось с 2003 года, достигнув минимальных значений в 2012 году. Тогда численность граждан, живущих в бедности, составила 15,4 млн человек, или 10,7% населения. С 2013 года уровень бедности в стране вновь начал расти. По итогам 2017 года за чертой бедности жили 19,3 млн россиян (13,2% населения).

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Таким образом, перед правительством стоит задача сократить уровень бедности до 6,6%. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную политику в правительстве, назвала это самой сложной задачей из всех поставленных главой государства.

По оценке Минтруда, около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми. В декабре 2018 года в восьми регионах были запущены пилотные проекты, цель которых — проанализировать главные причины бедности россиян и разработать индивидуальный план выхода из кризисной ситуации для каждой семьи. Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что вслед за поручением президента ведомство разработает систему финансовой поддержки регионов, реализующих механизм социального контракта.

Как Росстат считает бедность

В России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Уровень бедности (численность и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Они проводятся каждый квартал и охватывают 48,5 тыс. домохозяйств.

Впрочем, Росстат считает и уровень так называемой относительной бедности, при которой доходы соизмеряются с их медианным значением. Эта концепция широко распространена в странах ОЭСР и Евросоюза. В качестве порога относительной бедности используется располагаемый доход, который составляет 60% от национального медианного дохода. Население с доходами ниже этого порога считается бедным. Если бы Россия перешла на европейскую модель расчетов, то уровень бедности повысился бы до 20,1% (по данным за 2016 год).

С 2020 года Росстат планирует модернизировать методику за счет расширения выборки исследования бедности категорией матерей с детьми до шесть лет.

-Сейчас в выборки Росстата попадает слишком мало мам с маленькими детьми. Это не позволяет корректно оценить их занятость, условия жизни, материальное положение и ряд других показателей, — объясняли в Росстате.

2018-й год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан. В 2019 году реальные доходы продолжили снижение: в январе показатель сократился на 1,3% в годовом выражении. Начиная с февраля 2019 года Росстат приостановил публикацию ежемесячной статистики по доходам. Статистическое ведомство приняло решение изменить методологию расчета денежных доходов граждан, действующую с 1996 года (с поправками 2014 года).

Вычисление уровня бедности зависит именно от методики расчета денежных доходов и расходов. Показатели численности семей с доходами ниже прожиточного минимума рассчитываются на основании данных о распределении семей по уровню среднедушевых доходов. В ноябре Росстат изменил методику расчета доходов и расходов, так что среднедушевые доходы должны стать чуть больше. Но Росстат считал уровень бедности за 2018 год исходя из расчета доходов по старой методике.

Источник: РБК