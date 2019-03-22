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80% россиян признали такси безопасным видом транспорта

ВЦИОМ провел опрос, приуроченный к Международному дню таксиста среди пассажиров такси старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках РФ.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
80% россиян признали такси безопасным видом транспорта

Более половины опрошенных считают, что техсостояние автомобилей улучшилось за последние пять лет

Согласно опросу, 46% респондентов за последние пять лет стали чаще использовать такой способ передвижения по городу.
Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

-Главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды (62%) и техническую исправность автомобиля (59%), — говорится в результатах опроса.

В материалах указано, что за последние пять лет 46% россиян стали чаще пользоваться такси. При этом чуть больше трети (39%) сообщили, что пользуются услугами такси с той же частотой, что и раньше, а реже ездить на такси стали 15% опрошенных.

По мнению 61% респондентов, цена поездки на такси соответствует качеству предоставляемых услуг. Вместе с тем, четверть (28%) участников опроса убеждены, что цена завышена, 8% — что занижена, а 3% затруднились ответить. Кроме того, половина участников опроса (51%) отметили, что зарплата таксистов соответствует средней по городу, 16% — что зарплата ниже средней, 10% — выше средней и порядка 23% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Более половины (52%) опрошенных считают, что техническое состояние автомобилей, предоставляющих услуги такси, улучшилось за последние пять лет. Треть (34%) отметили, что состояние осталось таким же, 10% — что оно ухудшилось. Затруднились ответить 4%.

Опрос, приуроченный к отмечающемуся в пятницу Международному дню таксиста, проводился 18-19 марта 2019 года среди пассажиров такси старше 18 лет, проживающих в городах-миллионниках РФ. В опросе приняли участие 800 респондентов.

Источник: ТАСС


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