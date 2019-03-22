Отменили показ скандального фильма «Праздник» в Новосибирске

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма «Праздник» в новосибирском кинозале «Синема» отменили.
-Дорогие зрители кинозала «Синема»! 22 марта, начиная с 15.00, по техническим причинам все запланированные киносеансы и встреча с режиссером Алексеем Красовским отменяются. Приносим свои извинения, — сообщил кинозал в социальных сетях.
В свою очередь Красовский на своей странице в Facebook написал, что срыв показа таким образом происходит уже в третий раз. Режиссер считает, что это может быть связано с позицией Минкультуры.
Показ фильма Алексея Красовского «Праздник» 20 февраля в офисе правозащитной организации «Международный Мемориал» в Москве был сорван, сообщила ранее крауд-продюсер Дарья Воля. Она отметила, что полиция приехала через час после того, как активисты пришли в помещение, где должны были показать фрагменты картины, позднее ее создателям и участникам вечера все же удалось провести обсуждение фильма с режиссером. Как уточнялось на сайте СПЧ, в срыве мероприятия участвовали около 20 активистов.
Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков. Ранее режиссер картины заявлял, что не видит возможности показать фильм в кинотеатрах, поэтому покажет его в интернете, чтобы зрители могли его поддержать. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января. Позднее YouTube ненадолго заблокировал видео, но затем вернул возможность просмотра.
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Смотрел…
Понравился..
На одном дыхании…
Оскорблений блокадников не разглядел…
Иронию над жирующими особой касты людьми во время всеобщего голода разглядел…
Доклад окончен.
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Мог бы получиться прекрасный фильм.
По мотивам солодухина пре свете дня.
Такая элита будующего двадцать первого века.
Чавкая шашлыком и здабривая все это грузинским вином обсуждает как бы они процвели если бы..не проклятые камуняки..
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Вкус ваш канэш извращен, Вадик. Про дыхание молчу.
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Тоже посмотрел. Особых оскорблений может быть и нет, но либероидные штампы помножены на глупость и бездарную актёрскую игру… Сюжет — ни о чём! Галиматья полная!
Вполне в концепции «окон овертона». (Как с подвергнутая сомнению фарисеями запада заслуга СССР в Победе над нацизмом и фашизмом — доигрались до того, что на годовщину второй мировой в польшу приглашают германию, а Россию нет! А начиналось всё пробными шарами, с вопросов и сомнительных манипуляций!).
Про кино: Вот даже просто сравните с фильмами «о трудном советском прошлом» времён того же СССР, скажем «Мой друг Иван Лапшин». Вот где шедевральное кино! При всей той пресловутой «советской цензуре»! А может быть именно пресс цензуры и рождал истинные бриллианты культуры и искусства?!
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Мне тоже фильм не показался шедевральным. Но давайте тогда запретим показывать все плохие фильмы. Только кто должен определять художественную ценность фильма? Какой-то худсовет? Или может мнение зрителей все расставит на свои места?
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Дак в том и проблема.Прокат вообще убыточен.
Все хотят под налоги чего отхватить.
Да и потом между поколениями пропасть.
Мир меняется с ним меняются и представления о
прошлом.К примеру был такой фильм когда деревья были большими.Это самый страшный фильм о второй мировой..
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