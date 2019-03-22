Отменили показ скандального фильма «Праздник» в Новосибирске

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма «Праздник» в новосибирском кинозале «Синема» отменили.

-Дорогие зрители кинозала «Синема»! 22 марта, начиная с 15.00, по техническим причинам все запланированные киносеансы и встреча с режиссером Алексеем Красовским отменяются. Приносим свои извинения, — сообщил кинозал в социальных сетях.

В свою очередь Красовский на своей странице в Facebook написал, что срыв показа таким образом происходит уже в третий раз. Режиссер считает, что это может быть связано с позицией Минкультуры.

Показ фильма Алексея Красовского «Праздник» 20 февраля в офисе правозащитной организации «Международный Мемориал» в Москве был сорван, сообщила ранее крауд-продюсер Дарья Воля. Она отметила, что полиция приехала через час после того, как активисты пришли в помещение, где должны были показать фрагменты картины, позднее ее создателям и участникам вечера все же удалось провести обсуждение фильма с режиссером. Как уточнялось на сайте СПЧ, в срыве мероприятия участвовали около 20 активистов.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков. Ранее режиссер картины заявлял, что не видит возможности показать фильм в кинотеатрах, поэтому покажет его в интернете, чтобы зрители могли его поддержать. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января. Позднее YouTube ненадолго заблокировал видео, но затем вернул возможность просмотра.

Источник: Риа новости