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Уволили главу Росгеологии: его подчиненный поведал о секс-похождениях на работе

В Минэкономразвитии сообщили, что поступила директива правительства, все происходит в рамках, установленных законом. Однако в самой Росгеологии, а также в Минприроды не знали о существовании документа.

22.03.2019 Фото: rosgeo.com Один комментарий
 
Уволили главу Росгеологии: его подчиненный поведал о секс похождениях на работе

Роман Панов(справа)

Замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко сообщила, что поступила директива правительства, все происходит в рамках, установленных законом.

-Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом, — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом в самой Росгеологии, а также в Минприроды по состоянию на вечер 21 марта не знали о существовании документа.

Росгеология — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

В марте Домодедовский городской суд Московской области арестовал на два месяца Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    А зарплату ему платили за секс-похождения на работе? Должен вернуть в бюджет страны!

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