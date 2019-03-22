Уволили главу Росгеологии: его подчиненный поведал о секс-похождениях на работе

Замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко сообщила, что поступила директива правительства, все происходит в рамках, установленных законом.

-Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом, — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом в самой Росгеологии, а также в Минприроды по состоянию на вечер 21 марта не знали о существовании документа.

Росгеология — многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

В марте Домодедовский городской суд Московской области арестовал на два месяца Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: ТАСС