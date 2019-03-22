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Одиноких стариков приютили 36 семей в Новосибирской области

В регионе 42 пожилыч человека живут под опекой не родных семей. Такие семьи повились преимущественно в сельской местности.

22.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Одиноких стариков приютили 36 семей в Новосибирской области

Социальная семья для пожилого человека – это возможность преодолеть одиночество

В данном случае приемная семья для пожилого человека выступает альтернативой проживания в стационарном учреждении. Эта технология позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, налаживать связь поколений, а также поднимает статус пожилого человека в обществе.

Социальная семья для пожилого человека – это возможность преодолеть одиночество, получить достойный уход и внимание, оставаясь в привычной домашней обстановке. Благодаря поддержке членов семьи возникает чувство защищенности и уверенности. Выполняя посильную работу по дому, помогая остальным членам приемной семьи вести домашнее хозяйство, пожилой человек обретает интерес к жизни, что способствует повышению качества его жизни.

В настоящее время на территории Новосибирской области в 11 муниципальных районах 42 пожилых человека проживают в 36-ти приемных семья. Отметим, что решение принять в семью одиноко проживающего пожилого человека семьи принимают самостоятельно в рамках оказания безвозмездной помощи. На федеральном уровне институт «приемных семей для граждан пожилого возраста» как дополнительная мера социальной поддержки не регламентирован.

Создание в регионе приемных семей для граждан преклонного возраста преимущественно в сельской местности обусловлено наличием более тесных социальных связей между людьми. В них довольно стабильный состав жителей, отличие между людьми по социально-профессиональному и культурному уровням не так ярко выражено, как в городе, сохранены тесные родственные и соседские связи.


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