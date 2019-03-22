«За Родину! За Сталина!» вел в атаку бойцов учитель-политрук из Бердска

Политрук Дмитрий Артемьев был представлен к ордену Красной Звезды
Выставка, посвященная 115 годовщине со дня рождения фронтовика Дмитрия Артемьева, открылась в городском историко-художественном музее Бердска.
На выставке представлены письма с фронта и фотографии Дмитрия Ивановича. На одной их них Артемьев окружен ватагой школьников. Он был учителем, а затем директором бердской образцовой начальной школы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник музея Наталия Шапенкова.
Родился Дмитрий Иванович в городе Чебоксары. После окончания десятилетки (школа 2-й ступени) с педагогическим уклоном, работал учителем во многих школах Сибири. С 1931 года жил в Бердске. Здесь же вступил в ряды коммунистической партии. Все, кто знал Дмитрия Ивановича в те годы, отзываются о нем, как об исключительно честном, добросовестном, грамотном воспитателе. Эти его качества проявились особенно четко, когда началась Великая Отечественная война.
Дмитрий Артемьев неоднократно писал заявления с просьбой о призыве на фронт. Несмотря на серьезное заболевание. Его все же призвали в армию в апреле 1943 года, направили в Московское краснознаменное военно-политическое училище имени Ленина, по окончании которого, в звании лейтенанта, он обучался на курсах в Ленинградском ВПУ имени Энгельса.
На фронте возглавлял политическую работу в подразделении. Тяжелые условия привели к обострению болезни. Политрук исхудал, ему трудно стало передвигаться. Командир части выделил Дмитрию Ивановичу лошадь, на которой он проехал через всю Белоруссию и частично через Польшу. В августе 1944 года Дмитрий Иванович был тяжело ранен в нижнюю часть живота. Врачи упорно боролись за его жизнь, но смерть оказалась сильнее их усилий. Уходя на фронт и прощаясь с женой, Дмитрий Иванович сказал: «Если я буду ранен, то усилием воли вынесу любые ранения за исключением живота и головы». Военный врач в конце письма родным погибшего отметила: «…конечно, рана была тяжелая, так что он не мог ее вынести».
«Быть мужчине в тылу позорно»
Незадолго до смерти фронтовик написал письмо супруге.
«13 августа 1944 года.
Вчера получил, Ниночка, два твоих письма, одно из них с поздравлениями. Большое, родная, спасибо. Я надеюсь, что оправдаю эту награду еще не раз. Откровенно сознаюсь, что я попал сюда исключительно благодаря тому, что историю болезни передал накануне отъезда, и она не дошла своевременно до назначения. Быть мужчине в тылу в настоящий момент не только незавидно, но и позорно. А драться я еще могу: силы есть, а знаний мне дали достаточных. Твой, родная, тоже … — бить фрицев, я выполнил в первом же бою. Я считаю, что в тех боях, в которых я был, я еще не полностью рассчитался с ними. Обо мне, родная, не беспокойся — я жив и здоров. До свидания. Крепко, крепко всех целую. Подпись. Тв. Дм.
Привет Глаф. Ник. и всем, всем. Дочуру мою поцелуй и обними за меня.»
За боевые подвиги Дмитрия Артемьева приставили в награде — ордену Красной Звезды.
«В период боев с 25 июня по 10 июля 1944 года, находясь все время в боевых порядках стрелковых рот, воодушевлял бойцов на боевые подвиги. 27 июня 1944 года в районе села Микуличи Бобруйского района Могилевской области, когда вторая стрелковая рота формировав реку Ола, по сильным огнем противника залегла, лейтенант Артемьев первым поднялся в атаку, и увлеченные его примером бойцы стрелковых рот устремились за ним. Деревня Микуличи была взята. В этом бою он уничтожил трех немцев, из них одного офицера», — так описан подвиг Артемьева в наградном листе.
Но только получить награду фронтовик не успел.
Похоронен Дмитрий Артемьев был с отданием военных почестей 25 августа 1944 года в братской могиле деревни Росколенко Феловарк, Читовского р-на, Белостокской области.
После гибели супруга Нина Владимировна стала директором бердской образцовой школы. Затем возглавила педагогическое училище. После затопления старого города работала в бердских школах.
Сколько знал РЕАЛЬНЫХ ветеранов, включая собственного деда, никто из них не подтверждал этот клич.
В атаку бежали громко матерясь или как ребенок зовя мамочку на помощь.
Противно, что замшелый пропагандистский миф из разряда мифа о 28 панфиловцев и сейчас тщательно пестуется и взращивается.
Противно, что как раз политруки и заградотрядовцы и выжили в большей своей части, в отличие от обычных бойцов.
Противно, что эти «герои» очень любят рассказывать сказочки про войнушку. Реальные ветераны, чудом выжившие в той мясорубке, когда Жуков гнал людей через минные поля как-будто они не были заминированы, когда впереди был прекрасно вооруженный и обученный враг а сзади заградотряд, эти люди ОЧЕНЬ не любили вспоминать Войну и говорить о ней.
ПРОТИВНО, «товарищи»…
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Ты наших панфиловцев не трож и поласухинцев оставь в покое.И будет тебе счастье.
Панфиловци это дальневосточная дивизия.За ней
и халкингол и хасан.Вадикам не понять…..
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Кто такой ТРОЖ????
Мне нужно спорить с третьеклассником???
Рассказывать ему, что из 28 мифических панфиловцев подорвавших 50 мифических танков и все как один погибших 6 человек (примерно) выжили, 2 вообще перешли на сторону фрицев, а за этот миф его автора после войны специально обученные органы таскали за одно место. Чересчур переврал корреспондент «звезды», так, что даже чуть не сел за это при той же власти, которую вылизывал
Чао, ТРОЖ сетевой
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Вообще то ушел один ушел домой в деревню под харьковым.Родился он там. И ЧТО?…
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«Ты наших панфиловцев не трож и поласухинцев оставь в покое.И будет тебе счастье.»
Вы, даже не понимаете, что это были русские люди, умиравшие за землю своих предков и детей, а не за амбиции, лозунги и очередные чины, своих начальников. В методичках это не написано?
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Да ты че?…Там много кого было и украинци и русские и вообще много кого…Я ж говорю вам этого не понять.
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«Я ж говорю вам этого не понять.»
Официальная статистика — Какие народы СССР понесли самые тяжелые потери в Великую Отечественную.
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Этот вопрос к чему?..
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Вообщем если у вас какие вопросы вы посмотрите первую колхозную.легендарную и забытую.
Если ума хватит.А болтать глупости это вам с шендеровичем под вискарик.
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и вообще лягнуть мертвых львов может любой осел..
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«и вообще лягнуть мертвых львов может любой осел..»
Самокритика- это первый шаг к выздоровлению.
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Ну да ..помню комсерг чего то такое говорил когда то в другой жизни..Чем они мне всегда не нравились это вот этими пафосными фразочками про начни с себя..политическая позиция..
если вы не будете заниматься политикой она займется вами..Одно слово турчиновы.
Чем вам комсомольцам сталин то не угодил?..
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Противно читать мифы о ВОВ в 21 веке, когда у каждого есть Интернет, каждый факт каждый может проверить. Сейчас не перестроечный времена.
«Должен сказать, что очень точно высказался по данному вопросу ветеран штрафбата Александр Васильевич Пыльцын,: «И я считаю: те, кто теперь говорят о том, что тогда, вставая в атаку, не кричали «За Родину, за Сталина!», а если эти слова и произносились, то только политруками, — лукавят. Или им не приходилось личным примером поднимать взводы или роты в атаку. Не часто звучали эти слова, не всегда для них были подходящие обстоятельства, но я, например, не раз произносил их, хотя и не был политработником по должности. Наверное, каждый боевой офицер-коммунист считал себя немного комиссаром в лучшем смысле этого слова. Так было.» «
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дак и берите весь комплекс.Коммунистическая пропаганда.Антикомунистическая.Фашисткая.Антифашисткая.Империалистическая .Антиимпериалистическая.
Националистическая.Антинационалистическая.
У примеру есть фильм о индийских националистах мой друг гитлер…После войны была еще антисталинская пропоганда со своими клише и штампами.
Пока есть политика будут пропагандисты.
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Воевали за Родину,за землю. Сибиряки погибали и это правда. Живы ещё свидетели и помнят,как ученики на перекличке школе в Сибири отвечали -ОТЕЦ ПОГИБ из класса 2-3 ученика -Жив ,но остался или инвалидом и ранен,а вот на Украине другая статистика была.Вернулись многие. Мой отец воевал с 17 лет и был ранен дважды и вернулся в 1947 г. Награжден за взятие Киненнсберга,я всё думал где этот город на карте,но это уже был Калининград.
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Вадим, полностью с Вами согласен. Мой Дед так же предпочитал молчать. Рассказывал о ней только 9го Мая, как правило не сдерживая слез с другими ветеранами.
А эти байки вообще не уместны, они только туман нагоняют на ужасы тех дней.
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Ну так расскажи как можно поставить заград отряд позади такново конной груперовки?
Я ржать тупо буду..
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А ужасы..Ужасы можно по мотивом крименальной хроники нсо написать столько..Вообще ад на земле.
Тех убили там пропали тут внук бабушку родную замучил.
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