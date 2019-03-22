«За Родину! За Сталина!» вел в атаку бойцов учитель-политрук из Бердска

Выставка, посвященная 115 годовщине со дня рождения фронтовика Дмитрия Артемьева, открылась в городском историко-художественном музее Бердска.

На выставке представлены письма с фронта и фотографии Дмитрия Ивановича. На одной их них Артемьев окружен ватагой школьников. Он был учителем, а затем директором бердской образцовой начальной школы, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник музея Наталия Шапенкова.

Родился Дмитрий Иванович в городе Чебоксары. После окончания десятилетки (школа 2-й ступени) с педагогическим уклоном, работал учителем во многих школах Сибири. С 1931 года жил в Бердске. Здесь же вступил в ряды коммунистической партии. Все, кто знал Дмитрия Ивановича в те годы, отзываются о нем, как об исключительно честном, добросовестном, грамотном воспитателе. Эти его качества проявились особенно четко, когда началась Великая Отечественная война.

Дмитрий Артемьев неоднократно писал заявления с просьбой о призыве на фронт. Несмотря на серьезное заболевание. Его все же призвали в армию в апреле 1943 года, направили в Московское краснознаменное военно-политическое училище имени Ленина, по окончании которого, в звании лейтенанта, он обучался на курсах в Ленинградском ВПУ имени Энгельса.

На фронте возглавлял политическую работу в подразделении. Тяжелые условия привели к обострению болезни. Политрук исхудал, ему трудно стало передвигаться. Командир части выделил Дмитрию Ивановичу лошадь, на которой он проехал через всю Белоруссию и частично через Польшу. В августе 1944 года Дмитрий Иванович был тяжело ранен в нижнюю часть живота. Врачи упорно боролись за его жизнь, но смерть оказалась сильнее их усилий. Уходя на фронт и прощаясь с женой, Дмитрий Иванович сказал: «Если я буду ранен, то усилием воли вынесу любые ранения за исключением живота и головы». Военный врач в конце письма родным погибшего отметила: «…конечно, рана была тяжелая, так что он не мог ее вынести».

«Быть мужчине в тылу позорно»

Незадолго до смерти фронтовик написал письмо супруге.

«13 августа 1944 года.

Вчера получил, Ниночка, два твоих письма, одно из них с поздравлениями. Большое, родная, спасибо. Я надеюсь, что оправдаю эту награду еще не раз. Откровенно сознаюсь, что я попал сюда исключительно благодаря тому, что историю болезни передал накануне отъезда, и она не дошла своевременно до назначения. Быть мужчине в тылу в настоящий момент не только незавидно, но и позорно. А драться я еще могу: силы есть, а знаний мне дали достаточных. Твой, родная, тоже … — бить фрицев, я выполнил в первом же бою. Я считаю, что в тех боях, в которых я был, я еще не полностью рассчитался с ними. Обо мне, родная, не беспокойся — я жив и здоров. До свидания. Крепко, крепко всех целую. Подпись. Тв. Дм.

Привет Глаф. Ник. и всем, всем. Дочуру мою поцелуй и обними за меня.»

За боевые подвиги Дмитрия Артемьева приставили в награде — ордену Красной Звезды.

«В период боев с 25 июня по 10 июля 1944 года, находясь все время в боевых порядках стрелковых рот, воодушевлял бойцов на боевые подвиги. 27 июня 1944 года в районе села Микуличи Бобруйского района Могилевской области, когда вторая стрелковая рота формировав реку Ола, по сильным огнем противника залегла, лейтенант Артемьев первым поднялся в атаку, и увлеченные его примером бойцы стрелковых рот устремились за ним. Деревня Микуличи была взята. В этом бою он уничтожил трех немцев, из них одного офицера», — так описан подвиг Артемьева в наградном листе.

Но только получить награду фронтовик не успел.

Похоронен Дмитрий Артемьев был с отданием военных почестей 25 августа 1944 года в братской могиле деревни Росколенко Феловарк, Читовского р-на, Белостокской области.

После гибели супруга Нина Владимировна стала директором бердской образцовой школы. Затем возглавила педагогическое училище. После затопления старого города работала в бердских школах.