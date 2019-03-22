Пьянству бой: С 21 года начнут продавать алкоголь в России

Минздрав РФ разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

Продажа алкогольной продукции в РФ запрещена несовершеннолетним в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Минздрав России предлагает внести в закон изменение, согласно которому будет запрещена продажа «алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема готовой продукции лицам, не достигшим возраста 21 года».

Уточняется также, что продавец имеет право потребовать документ, подтверждающий возраст. «В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем возраста, установленного настоящим законом, продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий установить возраст этого покупателя», — говорится в документе.

Пояснения Минздрава

В Минздраве отметили, что возраст, с которого разрешена продажа алкоголя, не связан с дееспособностью.

-Важно отметить, что установленный федеральным законодательством запрет на продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим возраста 18 лет, не связан с отсутствием у таких лиц дееспособности, так как в соответствии с гражданским законодательством несовершеннолетние от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя заключать мелкие бытовые сделки. Такое ограничение связано с влиянием алкогольной продукции на здоровье человека, — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

По данным ведомства, потребление алкоголя любой крепости вредит здоровью, особенно здоровью молодого человека.

-Однако потребление именно крепкого алкоголя в разы повышает риск смерти, — уточняется в документе.

Министерство отмечает, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока на мировом фоне. При этом, полагают в Минздраве, «опыт зарубежных стран показывает эффективное влияние запрета на продажу алкогольной продукции крепче градусом, чем вино (например, в странах Скандинавии до 20 лет разрешается продажа только пива и некрепкого вина)».

— Согласно законодательству Российской Федерации, 16,5% — пороговая цифра крепости вина. Кроме того, законопроектом, позволяющим продажу алкогольной продукции на АЗС, предусмотрена продажа алкогольной продукции крепостью не более 16,5%, — уточняется в пояснительной записке.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография». Планируется, что нормативные документы ведомство должно разработать до конца 2019 года.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила ТАСС, что увеличение возраста продажи алкоголя является «абсолютно правильной мерой».

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья»

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта — глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» предполагает формирование создание системы мотивации россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Разработку и проведение информационной кампании по укреплению общественного здоровья поручено Минздраву России. В рамках реализации федерального проекта планируются также разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте и формирование групп сопровождения здоровья.

Источник: ТАСС