Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

Посетители вагона узнают исторические факте о театрах «Глобус» и «Красный факел». Каждый месяц 24-го числа на линию будет выходить еще один вагон, рассказывающий о двух следующих театрах столицы региона.
26 марта в 12:00, на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» состоится торжественная церемония открытия первого театрального вагона, рассказывающего о двух театрах Новосибирска.
В первом вагоне – и театры первые, то есть те, с которых началась вся театральная история нашего города: это Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (ранее – Новосибирский ТЮЗ), который в 2020-м году отметит своё 90-летие и Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел», которому в следующем году исполнится 100 лет.
В торжественной церемонии перерезания ленточки примут участие руководители города и области, руководители двух театров, а артисты двух театров обещают подойти к событию максимально небанально: зрителей ждут творческие номера в исполнении актеров «Глобуса» и «Красного факела», а также возможность сфотографироваться и проехаться вместе с ними в театральном вагоне.
Вход для публики свободный!
Далее каждый месяц 24-го числа на линию будет выходить еще один вагон, рассказывающий о двух следующих театрах Новосибирска. Пассажирам предстоит открыть для себя увлекательные истории и факты из прошлого и настоящего знаменитых коллективов, увидеть уникальные фотографии спектаклей и актеров минувших эпох и любимые лица сегодняшних звезд сцены.
Партнерами в реализации проекта «Театр – в движении», посвященного Году театра в России, выступили Музей города Новосибирска и Новосибирское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.
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