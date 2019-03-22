КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Материнский капитал могут вернуть в 2021 году в России

Гораздо дольше работают в Севастополе, чем в Новосибирской области

Клонированный гибрид собаки и волка станет полицейской ищейкой в Китае

Первая очередь: Детям учителей разрешат учиться в одной школе с родителями

Пакетик с 200 граммами мусора для Медведева выбросила пенсионерка из Бердска

Розыск «Лиза Алерт»: Сотни людей искали 9-летнего мальчика в Новосибирске

Свидетель: Разобраться с вымогательством, а не «простить» долг за воду в 170 млн рублей просил мэр Бердска

Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

Посетители вагона узнают исторические факте о театрах «Глобус» и «Красный факел». Каждый месяц 24-го числа на линию будет выходить еще один вагон, рассказывающий о двух следующих театрах столицы региона.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

Вход для публики свободный!

26 марта в 12:00, на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» состоится торжественная церемония открытия первого театрального вагона, рассказывающего о двух театрах Новосибирска.

В первом вагоне – и театры первые, то есть те, с которых началась вся театральная история нашего города: это Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (ранее – Новосибирский ТЮЗ), который в 2020-м году отметит своё 90-летие и Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел», которому в следующем году исполнится 100 лет.

В торжественной церемонии перерезания ленточки примут участие руководители города и области, руководители двух театров, а артисты двух театров обещают подойти к событию максимально небанально: зрителей ждут творческие номера в исполнении актеров «Глобуса» и «Красного факела», а также возможность сфотографироваться и проехаться вместе с ними в театральном вагоне.

Вход для публики свободный!

Далее каждый месяц 24-го числа на линию будет выходить еще один вагон, рассказывающий о двух следующих театрах Новосибирска. Пассажирам предстоит открыть для себя увлекательные истории и факты из прошлого и настоящего знаменитых коллективов, увидеть уникальные фотографии спектаклей и актеров минувших эпох и любимые лица сегодняшних звезд сцены.

Партнерами в реализации проекта «Театр – в движении», посвященного Году театра в России, выступили Музей города Новосибирска и Новосибирское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Источник:mk.nso.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Театральный вагон запустят в метро Новосибирска Проект капремонта ул. Черёмушной и Боровой за 2,7 млн рублей заказали в Бердске Серия магнитных бурь ударит по жителям Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика