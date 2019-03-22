Театральный вагон запустят в метро Новосибирска

26 марта в 12:00, на станции метрополитена «Площадь Гарина-Михайловского» состоится торжественная церемония открытия первого театрального вагона, рассказывающего о двух театрах Новосибирска.

В первом вагоне – и театры первые, то есть те, с которых началась вся театральная история нашего города: это Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (ранее – Новосибирский ТЮЗ), который в 2020-м году отметит своё 90-летие и Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел», которому в следующем году исполнится 100 лет.

В торжественной церемонии перерезания ленточки примут участие руководители города и области, руководители двух театров, а артисты двух театров обещают подойти к событию максимально небанально: зрителей ждут творческие номера в исполнении актеров «Глобуса» и «Красного факела», а также возможность сфотографироваться и проехаться вместе с ними в театральном вагоне.

Вход для публики свободный!

Далее каждый месяц 24-го числа на линию будет выходить еще один вагон, рассказывающий о двух следующих театрах Новосибирска. Пассажирам предстоит открыть для себя увлекательные истории и факты из прошлого и настоящего знаменитых коллективов, увидеть уникальные фотографии спектаклей и актеров минувших эпох и любимые лица сегодняшних звезд сцены.

Партнерами в реализации проекта «Театр – в движении», посвященного Году театра в России, выступили Музей города Новосибирска и Новосибирское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Источник:mk.nso.ru