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Клонированный гибрид собаки и волка станет полицейской ищейкой в Китае

Животное уже начали подготавливать к службе. По мнению ученых, клонирование псов позволит на 4 года сократить время на их обучение и тренировку.

22.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Клонированный гибрид собаки и волка станет полицейской ищейкой в Китае

Овчарка приступит к выполнению своих служебных обязанностей уже в возрасте 10 месяцев.

Первая клонированная собака-ищейка в Китае приступила к тренировкам перед началом службы. Как сообщила в среду газета China Daily, трехмесячный щенок по имени Куньсюнь пройдет обучение на полицейской базе в городе Куньмин — административном центре юго-западной провинции Юньнань.

Куньсюнь родился 19 декабря 2018 года на экспериментальной базе китайской компании Sinogene Biotechnology. Это клон 7-летней самки собаки-нюхача породы Куньминская овчарка (выведена в Китае на основе гибрида собаки и волка — прим. ТАСС) по имени Хуахуанма. На протяжении многих лет она служит в полиции города Пуэр и считается одним из наиболее ценных «сотрудников»: в 2016 году Хуахуанма получила награду от министерства общественной безопасности КНР за вклад в расследование дел об убийствах. Исследование показало, что ДНК двух животных совпадает на 99,9%.

— Рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании полицейских собак, — сказал заместитель генерального директора Sinogene Biotechnology Чжао Цзяньпин. — Это также позволит значительно сократить время на обучение и тренировку животных.

По информации издания, обучение собаки до уровня Хуахуанма обходится примерно в 400 — 500 тыс. юаней ($60 -74 тыс.) и занимает от 4 до 5 лет. Однако, по словам ведущего исследователя Куньминской базы подготовки полицейских собак Ван Цзюшэна, Куньсюнь сможет приступить к выполнению своих служебных обязанностей уже в возрасте 10 месяцев.

Эксперты также отмечают, что данный метод разведения полицейских собак высококлассного уровня по-прежнему имеет ряд ограничений. Одно из них — стоимость клонирования, которая пока не разглашается. Другая причина — человеческий фактор. Как сказал Ван Цзюшэн, «тренер и условия обучения играют немалую роль в подготовке собак».

Как отметил специалист, «говорить о массовом разведении животных таким образом пока рано».

«Однако в будущем мы все же нацелены на создание национального банка соматических клеток передовых служебных собак в целях сохранения и дальнейшего использования этого материала», — сказал Ван Цзюшэн.

Источник: ТАСС


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