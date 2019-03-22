Материнский капитал могут вернуть в 2021 году в России

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Клонированный гибрид собаки и волка станет полицейской ищейкой в Китае
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Подозреваемым в убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска суд продлил арест на месяц