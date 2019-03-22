Материнский капитал могут вернуть в 2021 году в России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что программа выплат материнского капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года.

Минтруд рассмотрит вопрос продления программы выплат материнского капитала в 2021 году, сейчас программа действует до 2021 года включительно. Об этом в среду сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

-Всегда этот вопрос обсуждается. Маткапитал имеет ограниченный срок действия этой программы. Мы исходим из того, что ближе к этому сроку мы к этой дискуссии вернемся. Это мера, которая оказывает очень серьезное влияние, позитивно влияет на поддержку семей, — сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что программа выплат материнского капитала с высокой долей вероятности будет продлена после 2021 года.

Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей. В 2019 году размер этой выплаты также составит 453 тыс. рублей, в 2020 году — 470 тыс. рублей, в 2021 году — 489 тыс. рублей. Программа была запущена в 2007 году и рассчитана на 10 лет, затем была продлена до 2021 года.

Источник: ТАСС