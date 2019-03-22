Пикетирует мэрию против выселения из соцжилья известный морж Бердска

Знаменитый бердский морж Виталий Панасюк, которого власть по суду выселяет из маневренного фонда готовится к пикету. Сегодня, 21 марта, он зарегистрировал уведомление в мэрии.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Панасюк, на акции возле здания администрации 28 марта он намерен поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный аквайс-спортсмен обеспокен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также затронуть проблему обманутых дольщиков.

Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

Поводом для публичного выступления, по словам Виталия Панасюка, стал судебный процесс по его выселению с жилплощади маневренного фонда Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэрия дала временное пристанище аквайс-спортсмену, когда банк забрал у него за долги ипотечную квартиру, в которую он замуровывал крыс. Выезжать самостоятельно он не желает. Власть в начале марта 2019 года подала в суд.

По предположениям Виталия, суд отложили, поскольку он был в командировке. И сейчас ему никто не звонит по поводу судебного заседании. Хотя оно должно состояться в конце марта.

— Я смотрел законодательство. Каждый муниципалитет обязан сформировать фонд социального жилья. В славном городе Москве, например, полмиллиона квадратных метров в год раздают социального жилья. У нас более скромные возможности. Но, насколько я знаю, в Бердске это вообще не делается, — рассказал Панасюк.

По его оценке, если бы город участвовал в программе строительства социального жилья, квартира бы стоила 300-500 тыс. рублей. А такую «каждый может себе позволить купить».

С подобными требованиями бердчанин уже выходил в зданию Верховного суда в Москве.

Подробности — в ближайшее время.