Пикетирует мэрию против выселения из соцжилья известный морж Бердска

Виталий Панасюк с плакатом вышел в одиночный пикет у здания Верховного суда в Москве
Знаменитый бердский морж Виталий Панасюк, которого власть по суду выселяет из маневренного фонда готовится к пикету. Сегодня, 21 марта, он зарегистрировал уведомление в мэрии.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Панасюк, на акции возле здания администрации 28 марта он намерен поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный аквайс-спортсмен обеспокен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также затронуть проблему обманутых дольщиков.
Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.
Поводом для публичного выступления, по словам Виталия Панасюка, стал судебный процесс по его выселению с жилплощади маневренного фонда Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэрия дала временное пристанище аквайс-спортсмену, когда банк забрал у него за долги ипотечную квартиру, в которую он замуровывал крыс. Выезжать самостоятельно он не желает. Власть в начале марта 2019 года подала в суд.
По предположениям Виталия, суд отложили, поскольку он был в командировке. И сейчас ему никто не звонит по поводу судебного заседании. Хотя оно должно состояться в конце марта.
— Я смотрел законодательство. Каждый муниципалитет обязан сформировать фонд социального жилья. В славном городе Москве, например, полмиллиона квадратных метров в год раздают социального жилья. У нас более скромные возможности. Но, насколько я знаю, в Бердске это вообще не делается, — рассказал Панасюк.
По его оценке, если бы город участвовал в программе строительства социального жилья, квартира бы стоила 300-500 тыс. рублей. А такую «каждый может себе позволить купить».
С подобными требованиями бердчанин уже выходил в зданию Верховного суда в Москве.
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Может на работу устроиться, да жилье себе снять.
Я так понял со здоровьем все впорядки.
37 2
Так это, во-первых, придется таки работать.
А во-вторых, часть своей зарплаты тратить не на себя любимого, а отдавать кому-то.
30 2
Даже в цирк ходить не надо
26 1
Молодец мужик
8 27
С одной стороны я даже почти понимаю его посыл. Но только если бы речь шла о молодом человеке или девушке 25-30 лет.
Виталию уже под полтинник. Уже давно можно было решить жилищный вопрос. Даже при небольшом доходе можно было купить в ипотеку сначала комнату, потом хоть небольшую студию.
Сейчас зашел специально посмотрел: можно взять ипотеку на квартиру стоимостью в миллион рублей с ежемесячным взносом меньше 10 тыс. В Бердске есть такое жилье. Это что, неподъемная сумма для здорового мужика?
33 4
Ну, это ж работать надо!
16 0
Чего надо?…
5 2
Зря за Путина плавал
20 10
так он же не платил ипотеку,поэтому банк и забрал квартируРаботать надо,а работать не хочетсяКак вариант идти жить к маме.Сейчас он требует жилье,а потом этот тунеядец будет требовать от государства пенсию
29 1
Конечно будет требовать.
14 0
Нужно было за Навального переплывать…
12 8
Когда будет у власти Навальный,найдутся желающие и за него плавать
5 9
Новый мэр — или как там вас/пэр/…
Ну я думаю,что и за Навального вы тоже бы не поплыли,а вот крыс бы замуровали…Ну если Навальный прийдёт к власти,то учтите,вы у нас первый и поплывёте — договорились?
А насчёт Виталия Панасюк — то здесь тёмная история,даже денег на общежитие не накопил,что-то здесь не так.
Человек —
5 8
Крысы? Вы, у нас? Что то здесь не так
1 1
Я уже несколько лет смотрю на Виталика, пишу сюда всякие гадости про него… А вот сейчас вдруг понял! Витале надо вступить в Единую Россию! И через годик- в Думу! Там ему самое место, там более половины таких!
Виталя! Услышь меня! Вступай в ЕР, а дальше само покатит!
29 6
Там, вроде бы, пару лет тому назад прокуроры искали и не могли найти, что «кто-то неизвестный» сдаёт жилые помещения, стоящие на балансе города, другим «неизвестным»??! При этом собирая деньги??! Требовали предоставить реестр жилых помещений и не могли никак его истребовать??! Чем там тяжба закончилась??! Нашли квартиры??! Нашли, кто же ими банковал??!
10 1
Наше государство и так от нас освободилось, только налоги плати.Какое жильё????!!!
9 8
Чоткий пацанчик!
3 7
А как дысал, как дысал.
8 1
Самое смешное..что в конституции именно это и написано.
1 7
Право это еще не значит бесплатная раздача.
Вот у вас есть право избираться в президенты, это же не значит, что вас обязаны избрать.
Есть право на труд, но работодатель не обязан вас взять.
Есть право женится, но никто не обязан выйти за вас замуж.
3 0
Это вы про приватизации и концессии?…
0 0
Давайте я вам обосную почему ему обязанны отдать квартиру.
1.Муниципалитет не эфективный собственник .
2. он будет платить налог с недвижимости.
3. он будет платить деньги в фонд кап ремонта.
4.У вас моржов дофига?…
Как повысится инвестиционый климат и прочая лобудень…
0 0
да и вот еще что где в конституции написано что у вас есть право жениться?…
0 0
А он вообще кто по профессии? Где раньше работал? Не всю же жизнь только плавал
22 2
А он вообще раньше работал? Постоянно то плавает, то что-то требует. Конечно, с чего ему было ипотеку банку платить.
8 0
Плавал — и что? Есть люди, которые «всю жизнь» пузырь по траве гоняют — и миллионеры при этом! Ты же не интересуешься тем, где они работают!
1 5
Если меня заинтересует где работали футболисты, я об этом спрошу. А на данный момент меня заинтересовало где он работал. Или вопрос не понятен был? Вам в школу. Вы не можете проанализировать текст из 15 слов. И на брудершафт мы не пили и не помню, что бы переходили на ты. Из Вашего коммента можно сделать определенные выводы о Вашей манере общения и способности к восприятию внешней информации.
7 0
Известный морж Пусть в дельфинарий идёт тогда. Там и жильё и кормят
20 1
Вот вы все смеётесь, а я Виталию искренне сочувствую, он попал в весьма не простую ситуацию и тут уже не важно, сам он повинен в этом или дело обстоятельств, стать бомжом, это не самое приятное приключение в жизни.
Одиночными пикетами тут делу конечно же не помочь, на них всем плевать, тут нужно писать открытое письмо нашему великому вождю, Владимиру Владимировичу Путину, а ещё можно краской на стене мэрии написать слово «НАВАЛЬНЫЙ», сразу же сбегутся все возможные службы и начнут помогать в решении твоего вопроса
9 14
а с чего это тунеядцу должны все помогать?За что вы его жалеете,за то ,что всю жизнь дурака валял?
13 0
Что значит неважно, сам повинен или дело обстоятельств? Кто-то колотится на трех работах, чтобы семью прокормить и за квартиру заплатить и никакой помощи не ждет и не получает, а кто-то ныряет да митингует, при этом еще получил место в маневренном фонде. Здоровый, не старый дядя, вполне может заработать хоть на студию. Ну так ведь это работать надо, а он, видать, не приучен!
16 0
За письмена на стене его вопрос решат,
но не более чем на 15 суток.
1 0
Так после отбытия можно снова написать.
0 1
Данный человек живёт в своё удовольствие. Для общества пользы с него никакого. Гнать его в шею с городских квартир.
7 0
Напишите списочек полезных для общества людей в бердске…
0 0