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Пикетирует мэрию против выселения из соцжилья известный морж Бердска

Виталий Панасюк направил уведомление о публичной акции в мэрию. Тема пикета — отсутствие в России института социального жилья и обманутые дольщики.

22.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Предоставлено Виталием Панасюком 36 коммент.
 
Пикетирует мэрию против выселения из соцжилья известный морж Бердска

Виталий Панасюк с плакатом вышел в одиночный пикет у здания Верховного суда в Москве

Знаменитый бердский морж Виталий Панасюк, которого власть по суду выселяет из маневренного фонда готовится к пикету. Сегодня, 21 марта, он зарегистрировал уведомление в мэрии.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сам Панасюк, на акции возле здания администрации 28 марта он намерен поднять «проблематику отсутствия института социального жилья в стране и городе». Кроме того, известный аквайс-спортсмен обеспокен «монополией коммерческого способа получения жилья и как следствие завышенных цен на него. А также затронуть проблему обманутых дольщиков.

Панасюк предполагает собрать на пикете до 20 участников.

Поводом для публичного выступления, по словам Виталия Панасюка, стал судебный процесс по его выселению с жилплощади маневренного фонда Бердска. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэрия дала временное пристанище аквайс-спортсмену, когда банк забрал у него за долги ипотечную квартиру, в которую он замуровывал крыс. Выезжать самостоятельно он не желает. Власть в начале марта 2019 года подала в суд.

По предположениям Виталия, суд отложили, поскольку он был в командировке. И сейчас ему никто не звонит по поводу судебного заседании. Хотя оно должно состояться в конце марта.

— Я смотрел законодательство. Каждый муниципалитет обязан сформировать фонд социального жилья. В славном городе Москве, например, полмиллиона квадратных метров в год раздают социального жилья. У нас более скромные возможности. Но, насколько я знаю, в Бердске это вообще не делается, — рассказал Панасюк.

По его оценке, если бы город участвовал в программе строительства социального жилья, квартира бы стоила 300-500 тыс. рублей. А такую «каждый может себе позволить купить».

С подобными требованиями бердчанин уже выходил в зданию Верховного суда в Москве.

Подробности — в ближайшее время.

 


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(36) Комментариев

  1. гость

    Может на работу устроиться, да жилье себе снять.
    Я так понял со здоровьем все впорядки.

    Thumb up 37 Thumb down 2

    • Аноним

      Так это, во-первых, придется таки работать.
      А во-вторых, часть своей зарплаты тратить не на себя любимого, а отдавать кому-то.

      Thumb up 30 Thumb down 2

  2. Аноним

    Даже в цирк ходить не надо

    Thumb up 26 Thumb down 1

  3. Аноним

    Молодец мужик

    Thumb up 8 Thumb down 27

  4. Аноним

    С одной стороны я даже почти понимаю его посыл. Но только если бы речь шла о молодом человеке или девушке 25-30 лет.
    Виталию уже под полтинник. Уже давно можно было решить жилищный вопрос. Даже при небольшом доходе можно было купить в ипотеку сначала комнату, потом хоть небольшую студию.
    Сейчас зашел специально посмотрел: можно взять ипотеку на квартиру стоимостью в миллион рублей с ежемесячным взносом меньше 10 тыс. В Бердске есть такое жилье. Это что, неподъемная сумма для здорового мужика?

    Thumb up 33 Thumb down 4

  5. Новый мэр

    Зря за Путина плавал

    Thumb up 20 Thumb down 10

  6. Аноним

    так он же не платил ипотеку,поэтому банк и забрал квартируРаботать надо,а работать не хочетсяКак вариант идти жить к маме.Сейчас он требует жилье,а потом этот тунеядец будет требовать от государства пенсию

    Thumb up 29 Thumb down 1

  7. Slon

    Нужно было за Навального переплывать… :-D

    Thumb up 12 Thumb down 8

    • Новый мэр

      Когда будет у власти Навальный,найдутся желающие и за него плавать :-D

      Thumb up 5 Thumb down 9

      • Человек

        Новый мэр — или как там вас/пэр/…
        Ну я думаю,что и за Навального вы тоже бы не поплыли,а вот крыс бы замуровали…Ну если Навальный прийдёт к власти,то учтите,вы у нас первый и поплывёте — договорились?
        А насчёт Виталия Панасюк — то здесь тёмная история,даже денег на общежитие не накопил,что-то здесь не так.
        Человек — *IN LOVE*

        Thumb up 5 Thumb down 8

  8. Аноним

    Я уже несколько лет смотрю на Виталика, пишу сюда всякие гадости про него… А вот сейчас вдруг понял! Витале надо вступить в Единую Россию! И через годик- в Думу! Там ему самое место, там более половины таких!
    Виталя! Услышь меня! Вступай в ЕР, а дальше само покатит!

    Thumb up 29 Thumb down 6

  9. Гость

    Там, вроде бы, пару лет тому назад прокуроры искали и не могли найти, что «кто-то неизвестный» сдаёт жилые помещения, стоящие на балансе города, другим «неизвестным»??! При этом собирая деньги??! Требовали предоставить реестр жилых помещений и не могли никак его истребовать??! Чем там тяжба закончилась??! Нашли квартиры??! Нашли, кто же ими банковал??! =-O =-O =-O

    Thumb up 10 Thumb down 1

  10. Андрей

    Наше государство и так от нас освободилось, только налоги плати.Какое жильё????!!!

    Thumb up 9 Thumb down 8

  11. Аноним

    Чоткий пацанчик! 8)

    Thumb up 3 Thumb down 7

  12. Аноним

    А как дысал, как дысал.

    Thumb up 8 Thumb down 1

  13. Аноним

    Самое смешное..что в конституции именно это и написано.

    Thumb up 1 Thumb down 7

    • Аноним

      Право это еще не значит бесплатная раздача.
      Вот у вас есть право избираться в президенты, это же не значит, что вас обязаны избрать.
      Есть право на труд, но работодатель не обязан вас взять.
      Есть право женится, но никто не обязан выйти за вас замуж.

      Thumb up 3 Thumb down 0

      • Аноним

        Это вы про приватизации и концессии?… :-D

        Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        Давайте я вам обосную почему ему обязанны отдать квартиру.
        1.Муниципалитет не эфективный собственник .
        2. он будет платить налог с недвижимости.
        3. он будет платить деньги в фонд кап ремонта.
        4.У вас моржов дофига?… :-D
        Как повысится инвестиционый климат и прочая лобудень… :-D

        Thumb up 0 Thumb down 0

      • Аноним

        да и вот еще что где в конституции написано что у вас есть право жениться?… :-D

        Thumb up 0 Thumb down 0

  14. Raven

    А он вообще кто по профессии? Где раньше работал? Не всю же жизнь только плавал

    Thumb up 22 Thumb down 2

    • Лёка

      А он вообще раньше работал? Постоянно то плавает, то что-то требует. Конечно, с чего ему было ипотеку банку платить.

      Thumb up 8 Thumb down 0

    • Гость

      Плавал — и что? Есть люди, которые «всю жизнь» пузырь по траве гоняют — и миллионеры при этом! Ты же не интересуешься тем, где они работают! %) *CRAZY* :P

      Thumb up 1 Thumb down 5

      • Raven

        Если меня заинтересует где работали футболисты, я об этом спрошу. А на данный момент меня заинтересовало где он работал. Или вопрос не понятен был? Вам в школу. Вы не можете проанализировать текст из 15 слов. И на брудершафт мы не пили и не помню, что бы переходили на ты. Из Вашего коммента можно сделать определенные выводы о Вашей манере общения и способности к восприятию внешней информации.

        Thumb up 7 Thumb down 0

  15. Аноним

    Известный морж :-D Пусть в дельфинарий идёт тогда. Там и жильё и кормят :-D

    Thumb up 20 Thumb down 1

  16. Поросёнок Пётр

    Вот вы все смеётесь, а я Виталию искренне сочувствую, он попал в весьма не простую ситуацию и тут уже не важно, сам он повинен в этом или дело обстоятельств, стать бомжом, это не самое приятное приключение в жизни. %)
    Одиночными пикетами тут делу конечно же не помочь, на них всем плевать, тут нужно писать открытое письмо нашему великому вождю, Владимиру Владимировичу Путину, а ещё можно краской на стене мэрии написать слово «НАВАЛЬНЫЙ», сразу же сбегутся все возможные службы и начнут помогать в решении твоего вопроса ;)

    Thumb up 9 Thumb down 14

    • Аноним

      а с чего это тунеядцу должны все помогать?За что вы его жалеете,за то ,что всю жизнь дурака валял?

      Thumb up 13 Thumb down 0

    • Лёка

      Что значит неважно, сам повинен или дело обстоятельств? Кто-то колотится на трех работах, чтобы семью прокормить и за квартиру заплатить и никакой помощи не ждет и не получает, а кто-то ныряет да митингует, при этом еще получил место в маневренном фонде. Здоровый, не старый дядя, вполне может заработать хоть на студию. Ну так ведь это работать надо, а он, видать, не приучен!

      Thumb up 16 Thumb down 0

    • Аноним

      За письмена на стене его вопрос решат,
      но не более чем на 15 суток.

      Thumb up 1 Thumb down 0

  17. Аноним

    Данный человек живёт в своё удовольствие. Для общества пользы с него никакого. Гнать его в шею с городских квартир.

    Thumb up 7 Thumb down 0

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