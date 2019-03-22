Бесплатные объявления Бердска и Искитима

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Рубрика «Строительство и монтаж»:
сантехнические работы;
электромонтажные работы;
строительство домов, дач, гаражей, бань, теплиц;
ремонт и отделка квартир, офисов, помещений;
двери, окна, потолки, жалюзи, остекление балконов и лоджий;
демонтажные работы (от обоев до сноса дома);
сварочные работы;
сайдинг, кровля, фасады, заборы, фундамент;
бестраншейная прокладка водопровода, канализации.
ж/б кольца;
столярные и плотницкие работы;
ассенизатор, откачка ям;
кровельные работы, строительство крыш любой сложности.
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