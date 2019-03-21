Хотите мы вам вкрутим за 250 тысяч рублей? … Лампочку

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Надоело читать комментарии, что позвонив в диспетчерскую нужно ждать 7 дней на замену лампочки, сейчас это как и было раньше незаконно и можно получить штраф (административное наказание). Серьёзные штрафы и большой перечень грубых нарушений лицензионных требований ‒ только полбеды. О второй половине расскажем далее. Новые правила работы аварийно-диспетчерской службы в МКД 51612 8 Кто штрафует и что об этом думает экспертное сообщество Сейчас дела об административных правонарушениях по ст. 14.1.3 КоАП РФ рассматривают суды. С 29 марта это начнут делать органы государственного жилищного надзора. Вот что о нововведении пишет телеграм-канал Варвара Сергеевна Плющ: «И даже не важно, что ввели повышенные штрафы за грубые нарушения лицензионных требований и не снизили ответственность за рядовые нарушения: вкрутить лампочку по предписанию ГЖИ по-прежнему стоит столько же, сколько качественный ремонт пятиэтажного подъезда. Дела о нарушениях лицензионных требований теперь будут рассматривать не судьи, а ГЖИ. А ГЖИ – в отличие от судей – не смогут принять решение о назначении разумного штрафа «ниже низкого», оценив, например, такие аспекты, как добросовестность. В случае с перегоревшей лампочкой суд мог бы изучить график осмотров подъезда и если УК его соблюдала, и лампочка перегорела между осмотрами, и при этом не было обращений в аварийку, а в момент проверки ГЖИ на объект вышел электрик и вкрутил новую, суд мог бы отказать в назначении наказания. ГЖИ так не сможет, это вне их регламента, и инспектор просто проверит – горит лампочка или нет. И если нет – мы вкрутим её за 250 тысяч. Иначе возмутится уже прокуратура, и мы начнём терять разумных и добрых инспекторов». Мнение Варвары Сергеевны поддерживает Елена Шерешовец, посмотрите её видеоролик, чтобы узнать подробности. Советуем вам до 29 марта привести дела в порядок и ответственнее относиться к проверкам ГЖИ и жалобам собственников в это ведомство.

Источник: РосКвартал® — интернет-служба №1 для управляющих организаций https://roskvartal.ru/licenzirovanie/10168/o-shtrafah-dlya-uo-za-gruboe-narushenie-licenzionnyh-trebovaniy?utm_source=browser&utm_medium=push_notification&utm_campaign=PushCrew_notification_1553055346&pushcrew_powered=1