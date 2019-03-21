Недовольного Бердском Андрея Чибиса назначил на пост врио губернатора Мурманской области Путин

Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

-Принять отставку губернатора Мурманской области Ковтун М.В. по собственному желанию, — говорится в тексте указа главы государства. — Назначить Чибиса Андрея Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области».

Путин уже провел встречу с Чибисом. Ранее Ковтун сообщила журналистам, что написала заявление о досрочной отставке со своего поста. Ей 57 лет, руководила регионом в течение последних 7 лет.

Андрею Чибису 19 марта исполнилось 40 лет. Он родился в Чебоксарах. В 1996-2001 годах учился в Московском университете потребительской кооперации на юриста. После этого четыре года занимался частной адвокатской практикой. С 2004 года Чибис работал на различных должностях в органах власти Рязанской области и Чувашии.

В 2006-2007 годах — начальник отдела сопровождения нацпроекта «Доступное жилье» в Министерстве регионального развития РФ, в 2007-2008 годах продолжил работать по этому же направлению в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ. В 2008-2011 годах — председатель совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». В 2013 году Чибис назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ, а с 2014 года стал также главным государственным жилищным инспектором страны.

Он также обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школы госуправления.

Женат, воспитывает дочь и сына.

Источник: ТАСС