Отогнали бомбардировщиков США истребители от границ России

В Минобороны России сообщили, что американский В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Два российских истребителя Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтийским морем, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря. Средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили цель на значительном удалении от госграницы и взяли на сопровождение.

-Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования, — говорится в сообщении.

Соответствующее видео было размещено военным ведомством на официальной странице в Facebook.

Источник: ТАСС