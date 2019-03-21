Ростелеком ждет работы журналистов на конкурс «Сибирь.ПРО» в номинациях «Цифровая Сибирь» и «Молодая Сибирь»

Генеральным партнером профессиональных соревнований для региональных СМИ выступает национальный провайдер ИТ-решений «Ростелеком», который отметит лучшие публикации в двух номинациях «Молодая Сибирь» и «Цифровая Сибирь».

Первую из них «Ростелеком» учредил, чтобы читатели знали больше о молодых людях, добившихся больших высот в своей профессии и ставших успешными. Можно направлять также материалы об организациях и молодежных движениях, которые занимаются благотворительностью или волонтерством, ведут патриотическую работу или активно продвигают ценности по охране окружающей среды.

В номинации «Цифровая Сибирь» жюри оценит работы участников, посвященные теме цифровизации отраслей экономики, медицины, образования, внедрения и реализации в регионе информационных систем: таких как «Безопасный город», «Умный город».

«Площадка конкурса не зря считается главным журналистским соревнованием Сибири. Объединяя регионы СФО в единое информационное пространство, она позволяет узнавать о самых трендовых, перспективных технологиях, знакомиться с новыми людьми, быть в курсе значимых событий. Нам, партнерам проекта, сотрудничество с «Сибирь.ПРО» позволяет держать руку на пульсе и сверять свою стратегию с запросами государства и общества, – отметил вице-президент- директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. – Думаю, что сезон 2019 станет очень интересным. Удачи конкурсантам!»

Главной номинацией проекта 2019 года стала «Энергия ПРОрыва». Ее учредил полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло Прием заявок стартовал 18 марта. Условия проведения конкурса на сайте http://sibirpro.ru/.

Уже в апреле 2019 года будут объявлены результаты регионального конкурса «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее». Итоги федерального этапа станут известны в июне.

Есть еще целая неделя, чтобы получить шанс побывать в штаб-квартире компании Ericsson. Заявки от журналистов и блогеров можно размещать на сайте smi.rt.ru по 31 марта 2019 года включительно. Материалы для конкурса должны быть опубликованы с 1 апреля 2018 года.