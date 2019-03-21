Автоледи судят за сбитого старика на дороге в Бердске

В Бердском городском суде начался судебный процесс по факту ДТП, в котором пострадал пожилой человек. Несмотря на то, что происшествие произошло еще в 2017 году, первое судебное заседание по уголовному делу состоялось в марте 2019-го.

Сегодня, 21 марта председатель суда Павел Яковинов перенес второе заседание на 29-е число, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его помощник Наталья Сафронова.

На скамье подсудимых 31-летняя Кристина Гусева. Ей вменяют ч. 1. ст. 264 УК РФ — нарушении ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека.

ДТП случилось 2 ноября 2017 года на ул. Космической в Бердске. Автоледи на Toyota Corolla сбила старика. Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу. Удар был настолько сильный, что он головой разбил лобовое стекло иномарки. Отлетев, он упал на дорогу под колеса машины.

Пожилой бердчанин стоял на обочине дороги со своей супругой. Автомобилистка решила, что ее пропускают, но пешеходы неожиданно пошли через дорогу. Женщина успела перейти, а ее супруг — нет. Стоит отметить, что ДТП произошло в неположенном для перехода месте — в 50 метрах от «зебры» на «Семи ветрах».

На тот момент Кристина Гусева имела 3-летний стаж вождения. И это была ее первая авария.

Уголовное дело возбудили против автоледи возбудили сразу. Но пришлось ждать выздоровления пострадавшего, чтобы оценить тяжесть причиненного его здоровью вреда. От этого зависит тяжесть наказания.

Гражданский иск о возмещении вреда здоровью потерпевшая сторона пока не заявляла.

Справка

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем… правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.