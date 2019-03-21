Отвергают новое имя столицы Нурсултан жители Казахстана

Несколько десятков человек собрались на площади перед мэрией, чтобы выразить несогласие с решением властей
Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Остается подписать документ о переименовании новому главе государства Жомарту Токаеву, который утром принял присягу. Напомним, что идея о переименовании столицы принадлежит Токаеву.
Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.
Жители Казахстана не согласны с новым именем столицы
В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает Lenta.ru
Несколько десятков человек собрались в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей о переименовании города. Спор одного из участников митинга с правоохранителями привел к потасовкам, после чего полиция задержала около 20 протестующих.
Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку, но не оставил власть
С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил временно исполняющий обязанности президента Казахастана Касым-Жомарт Токаев. Для этого необходимо было внести поправки в Конституцию страны после референдума. Однако парламент принял соответствующие поправки в тот же день.
Решение о переименовании столицы вызвало резонанс. Уже вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. По данным на 11:20 мск четверга, 21 марта, она собрала более 30 тысяч подписей.
Глава Минфина Алихан Смаилов сообщил, что затраты на переименование города будут финансироваться «частично из бюджета». В какую сумму это обойдется, пока неизвестно.
После вступления в должность Токаев заявил, что Казахстан обязан всеми своими достижениями, успехами и «священной независимостью» первому президенту. Он предложил переименовать столицу страны в Нурсултан. Также Токаев призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов именем первого главы государства. По мнению Токаева, таким способом Казахстан должен «увековечить имя великого современника». Об этом сообщает Рамблер.
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Удивительное — рядом.
Еще не приступив к обязанностям, новый президент уже сумел поделить народ Казахстана на враждующие лагеря.
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Интересно, почему страну сразу не переименовали — Нурсултанат классно же звучит! ))))
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Если бы Назарбаев был лишён гордыни и обладал гранью разделяющей лицемерие от уважения — он бы запретил все эти новации, и пресёк бы эту шумиху в самом её зачатке.
Зачем всё это?
А даёшь 1000 статуй отца нации высотой в 100 метров!
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Там джусы все решают…Пробьется «южанин»и сново Алматы станут городом номер ОДИН…Восток дело тонкое…
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чем «Нурсултан» хуже «Астана»? Одного поля ягоды. Пусть тешатся соседи! Они ещё дальше от Европы, чем Россия…
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С такой логикой вы легко проглотите переименование Москвы в Путинск (по стечению обстоятельств во Владимир переимеровать не получится).
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В то время, как сотни тысяч казахов прибывают в благоговейной радости от предстоящей беготни по замене массы документов, отдельные отщепенцы, наверняка подкупленные Госдепом. ЦРУ и масонам, выражают недовольство, нечего с ними церемониться, всех в тюрьму!
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НВР: Целиноград.
Чтобы рассечь пополам как оппозицию, так и власть
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