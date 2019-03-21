Отвергают новое имя столицы Нурсултан жители Казахстана

Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан — в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

Остается подписать документ о переименовании новому главе государства Жомарту Токаеву, который утром принял присягу. Напомним, что идея о переименовании столицы принадлежит Токаеву.

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Жители Казахстана не согласны с новым именем столицы

В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает Lenta.ru

Несколько десятков человек собрались в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей о переименовании города. Спор одного из участников митинга с правоохранителями привел к потасовкам, после чего полиция задержала около 20 протестующих.

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С предложением переименовать Астану в честь Нурсултана Назарбаева 20 марта выступил временно исполняющий обязанности президента Казахастана Касым-Жомарт Токаев. Для этого необходимо было внести поправки в Конституцию страны после референдума. Однако парламент принял соответствующие поправки в тот же день.

Решение о переименовании столицы вызвало резонанс. Уже вечером 20 марта на сайте gopetition.com появилась петиция, авторы которой потребовали не переименовывать столицу в честь Назарбаева. По данным на 11:20 мск четверга, 21 марта, она собрала более 30 тысяч подписей.

Глава Минфина Алихан Смаилов сообщил, что затраты на переименование города будут финансироваться «частично из бюджета». В какую сумму это обойдется, пока неизвестно.

После вступления в должность Токаев заявил, что Казахстан обязан всеми своими достижениями, успехами и «священной независимостью» первому президенту. Он предложил переименовать столицу страны в Нурсултан. Также Токаев призвал воздвигнуть монумент в честь Назарбаева и назвать центральные улицы всех городов именем первого главы государства. По мнению Токаева, таким способом Казахстан должен «увековечить имя великого современника». Об этом сообщает Рамблер.

Источник: intermonitor.ru