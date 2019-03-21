Красные фонари: секс-тружениц исключат из туристических экскурсий

Власти Амстердама намерены с 2020 года ввести запрет на посещение туристическими экскурсиями расположенного в центре города квартала красных фонарей. Причиной такого решения, как пишет в среду портал NOS, стало желание снизить наплыв туристов в исторический центр голландской столицы, а также стремление защитить права секс-работниц, к которым туристы относятся неуважительно.

По мнению властей Амстердама, «более неприемлемо рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

В свою очередь портал Dutchnews сообщает, что под запрет также подпадут экскурсии по местным пабам и барам. В сообщении отмечается, что согласно статистике, центр района Де Валлен посещают порядка 1 тыс. туристических групп в неделю; при этом пик посещаемости приходится на вечернее время — до 28 групп в час.

Источник: ТАСС