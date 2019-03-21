Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила в четверг журналистам, что попросила президента России о досрочной отставке.

— Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но, уверена, так будет лучше, — сказала она.

Ковтун подчеркнула, что решение она приняла самостоятельно.

-Не увольняют, я приняла добровольное решение, — сказала она. — Причины, семь лет — серьезный срок. Есть усталость… Посоветовалась с семьей, приняли такое решение, — сообщила она, отметив намерение встретиться с временно исполняющим обязанности главы региона. -С врио [главы региона] встретимся, поговорим об особенностях региона, — сказала она.

Ковтун отметила, что не будет принимать участие в выборах главы региона.

-Решение, принятое мной, — я не буду участвовать в осенних выборах, — сказала она, добавив, что уходит на 150 дней в отпуск.

-У меня 150 дней отпуска, отдохну, буду определяться, — сказала она.

При этом Ковтун не уточнила, кто станет исполнять обязанности главы региона после ее отставки.

Дальнейшие планы

Ковтун уточнила, что у нее есть предложения о новой работе, однако не раскрыла деталей.

-Есть разные предложения, пока не буду говорить. Если работа будет связана с регионом, буду помогать, приезжать буду, — сказала Ковтун.

При этом она не стала комментировать слухи о том, что якобы переходит на работу в Совфед.

-В Совет Федерации? Слухи не комментирую, все возможно, есть серьезные предложения, — сказала губернатор.

Напомним, за последние сутки это уже четвертая добровольная отставка губернатора. Свои полномочия уже сложили главы Челябинской области, Алтайского края и Калмыкии. Накануне в отставку подал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Источник: ТААС