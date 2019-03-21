КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
Продам 1-ую квартиру в самом центре г. Бердска!
Продам 1-ю квартиру УП в центре
продам
продам
Продам 1 комн. кв-ру
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН

Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области

Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Антисанитарию создают киоски рядом с остановками в Бердске

«Ипотечные каникулы» предложил распространить на все договоры Путин

Вычислил «ночных обжор» Росстат

Транссибирский арт-фестиваль не приедет в Бердск

Разрушенное паразитами сердце и печень пересадили одновременно врачи Новосибирска

Допобразование в Бердске

Выстрелил из ружья в голову собаке пьяный дачник в Новосибирске

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области

Чиновница уточнила, что у нее есть предложения о новой работе, однако не раскрыла деталей. Ковтун подчеркнула, что решение об увольнении приняла самостоятельно.

21.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области

Владимир Путин

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила в четверг журналистам, что попросила президента России о досрочной отставке.

— Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но, уверена, так будет лучше, — сказала она.

Ковтун подчеркнула, что решение она приняла самостоятельно.

-Не увольняют, я приняла добровольное решение, — сказала она. — Причины, семь лет — серьезный срок. Есть усталость… Посоветовалась с семьей, приняли такое решение, — сообщила она, отметив намерение встретиться с временно исполняющим обязанности главы региона. -С врио [главы региона] встретимся, поговорим об особенностях региона, — сказала она.

Ковтун отметила, что не будет принимать участие в выборах главы региона.

-Решение, принятое мной, — я не буду участвовать в осенних выборах, — сказала она, добавив, что уходит на 150 дней в отпуск.

-У меня 150 дней отпуска, отдохну, буду определяться, — сказала она.

При этом Ковтун не уточнила, кто станет исполнять обязанности главы региона после ее отставки.

Дальнейшие планы

Ковтун уточнила, что у нее есть предложения о новой работе, однако не раскрыла деталей.

-Есть разные предложения, пока не буду говорить. Если работа будет связана с регионом, буду помогать, приезжать буду, — сказала Ковтун.

При этом она не стала комментировать слухи о том, что якобы переходит на работу в Совфед.

-В Совет Федерации? Слухи не комментирую, все возможно, есть серьезные предложения, — сказала губернатор.

Напомним, за последние сутки это уже четвертая добровольная отставка губернатора. Свои полномочия уже сложили главы Челябинской области, Алтайского края и Калмыкии. Накануне в отставку подал лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Источник: ТААС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Обяжут добровольно извиняться перед арестантами сотрудников ФСИН Марина Ковтун попросила Путина отпустить ее с поста губернатора Мурманской области Проверяет информацию о «подполковнике-мажоре» Евгении Маслюке полиция Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика